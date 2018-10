Le pregunté a Antonio Elizalde su opinión sobre el Informe 1.5. Me dijo que su percepción era que el panel de científicos se había quedado corto, y que sus datos sobre la liberación del metano marino, los tifones de Asia y los huracanes en la costa de México le indican que los fenómenos meteorológicos extremos van camino de convertirse en asunto cotidiano. Los científicos han urgido a los gobiernos a tomar medidas sin precedentes y transiciones rápidas que garanticen un tránsito seguro hacia una economía libre de carbono. Han escrito que ya llegamos a un grado de calentamiento adicional y que no podemos superar la barrera de medio grado más, pues ello pondría en peligro la trama de la vida.

A un mes de la cumbre mundial del clima en Polonia, no tenemos mucho tiempo de reaccionar colectivamente frente a estos nuevos datos, que dan cuenta de una nueva realidad: el Acuerdo de París no es suficiente y necesitamos encontrar una salida colectiva para la crisis. La recomendación del panel debe ser acogida por los gobiernos interpretando lo que significan, en el contexto del Antropoceno, transiciones rápidas y medidas sin precedentes. ¿Es posible una enmienda de Polonia al Acuerdo de París? ¿Qué alcances debería contener esta enmienda? He preguntado a expertos en negociaciones, y todos coinciden en que “el esquema” no facilita la consideración de hechos sobrevinientes. La trampa de la burocracia internacional juega en contra del sentido de la vida. Ya ha ocurrido otras veces.



El Tratado Climático de Copenhague (2009), elaborado con rigor por organizaciones de todo el mundo, también pidió medidas sin precedentes. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos reunidos allí? Ninguna. En el congreso que organiza Ceid se debatió la urgencia de una actuación global, pero la sensación que quedó en el ambiente no fue de esperanza, sino de impotencia.



Luis Neves dijo que la situación era bastante más grave de lo que pensamos. La publicación del informe es muy reciente como para esperar reacciones de los gobiernos. Acostumbrados a tiempos paquidérmicos, no es probable que organicen la enmienda de Katowice. Las universidades deben romper esta dinámica y poner el tema en el centro del debate. El llamado a preservar la vida incluye a todos. Y yo no encuentro manera más eficaz de estimular la acción colectiva que el análisis colectivo de los nuevos datos de la ciencia.



MANUEL GUZMÁN HENNESSEY