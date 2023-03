Empiezo por parafrasear a Saramago, quien dijo poco antes de morir: no tenemos salida, estamos atrapados. También dijo: el evangelio de la desesperanza. Me parece que en eso se han convertido los informes del IPCC. Diagnóstico sobre diagnóstico. Muy preocupante (decimos), pero nadie actúa. El de 2023 confirma el de 2022; y este, lo de 2018; el primero fue en 1990. Convención marco en el 92, Protocolo de Kioto en el 97, Acuerdo de París en 2015.



(También le puede interesar: ¡Ay mi carnaval!)

No digo que el trabajo de los científicos sea inútil. Todo lo contrario. Es demasiado útil para comprobar la mediocridad de los gobernantes, su irresponsabilidad, su indolencia. De fracaso en fracaso hasta la derrota final.

Ahora nos dicen que solo tenemos 7 años para reaccionar, pero claro, el frenazo que piden es abrupto: reducir a la mitad las emisiones antes de 2030. ¿Quién puede apostarle a semejante proeza? Nadie. El dato del crecimiento anual de las emisiones sumadas China e India, 20 % entre 2000 y 2019, indica que solo un milagro puede revertir la tendencia. La propia ONU ha dicho que, aun si se cumple el Acuerdo de París, la subida media de las temperaturas sería de 2,8 °C. El informe que se acaba de publicar señala que si el nivel actual de las emisiones se mantiene (que es lo que está pasando), el calentamiento será de 3,2 °C antes de que acabe el siglo. La barrera de los 1,5 °C, que el informe de 2018 nombró como catastrófica, quedó atrás.

Ante tal panorama, ¿los países desarrollados y las economías emergentes (BRICS) dan señales de comprometerse con una reducción de sus emisiones? No. Teniendo en cuenta que las COP, atadas a la burocracia del consenso, demoran entre 6 y 7 años para dar un paso mínimo, estamos, probablemente, en el último diagnóstico. ¿Apaga y vámonos? No. Para dar el ‘salto cuántico’ que pidió Guterres hay que hacer, por lo menos, tres cosas: bajar al sultán petrolero de los Emiratos Árabes de la presidencia de la COP de este año, reformar la burocracia del consenso y permitir que la ciudadanía global asuma el control del proceso. ¿Difícil? Sí. Vuelvo a Saramago. Probablemente la salida esté un poco más allá de los caminos convencionales de la razón, y el ‘cambio cuántico’ no sea más que recuperar, como pedía Sábato, aquello que de humanos hemos perdido. Un cambio generacional basado en reeducación ¿Hay tiempo para ello? Sí y no.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)