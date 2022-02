El tubo n.º 2

El 31 de diciembre en la alta noche, como sucede en las republiquetas, la Comisión Europea entregó un segundo aire al gas natural. Lo declaró combustible sostenible junto con la energía nuclear. La medida resultó sorprendente si tenemos en cuenta otros pronunciamientos de la Comisión, animadora cual la que más en pisar a fondo el acelerador de la descarbonización.



Ya protestaron España, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos. Habrá que esperar un poco para saber quién gana el pulso. Pero el 1 de enero estos países amanecieron con la factura del gas por las nubes. En Dinamarca, por ejemplo, tuvieron que calentarse usando electricidad. Muchos factores confluyen en esta nueva dinámica que pone en duda el cumplimiento del Acuerdo de París. Fenómenos meteorológicos extremos, huracanes de nieve que obligaron cerrar aeropuertos y puentes, escasez de viento que impidió el movimiento rápido de los molinos.



A esta complejidad hay que agregar la tensión Rusia-Ucrania, expresión, ¡cómo no!, de una nueva geopolítica relacionada con la crisis climática. La ecuación que vincula las nuevas guerras con el cambio climático es conocida y ha sido documentada por los científicos del IPCC. El aumento de las emisiones repercute en aumento de las temperaturas, ello significa más sequías y por lo tanto menos recursos, especialmente para los más pobres, lo que redunda en más conflictos entre personas, países y regiones. El gas, otrora combustible de transición, es hoy el protagonista, pero mañana habrá otros, incluso las energías renovables.



Del gas ruso depende el calor de las casas de buena parte de Europa. Más del 46 % de su consumo. Maniobrar frente al conflicto no es fácil: si Rusia invade a Ucrania puede ser sancionada, pero el Kremlin, en represalia, puede cortar el gas. Entre tanto, Putin habla con Xi Jiping no para arreglar el problema, sino para arreglar el negocio.

Acordaron suministros por 10.000 millones de bcm por año. China es el mayor consumidor de energía del mundo, de manera que asegurarlo como cliente distensiona lo de Ucrania. Para concretar el negocio hay que hacer un segundo tubo, desde el lejano oriente de Rusia. Lo harán, y es probable que no haya guerra. Por ahora. La clave: ¿el tubo n.º 2?



Otrosí: Presidente, la emergencia climática no solo ayuda a la implementación de la Ley 2169, sino a la atención urgente que demanda la Amazonía.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

