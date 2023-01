El por qué de las cosas

La discusión sobre el cómo de la transición nos está distrayendo del por qué. No es un problema de Colombia sino del mundo; por lo tanto, es un problema de Colombia. En menor medida que otros, es cierto, pero si en veinte o treinta años no tendremos a quién venderle carbón e hidrocarburos más nos valdría empezar a diseñar una economía no dependiente de estas exportaciones.



(También le puede interesar: La cumbre amazónica)

Por discutir sobre el cómo (que está claro que será gradual y responsable) nos hemos olvidado de lo esencial: cómo vamos a vivir en un mundo determinado por una crisis que no da señales de disminuir. Hoy tenemos la certeza de que una sociedad como la actual no será viable si la crisis climática mantiene su tendencia. En 2022 se rompieron todos los récords y el foro de Davos confirmó el riesgo climático que amenaza a las economías.

Un estudio publicado en Science en 2022 (Armstrong y otros) reveló que el objetivo del Acuerdo de París ya no es seguro. Superaremos 1,5 °C de calentamiento y con ello se generarían retroalimentaciones que aumentan la probabilidad de cruzar peligrosos límites de inflexión. Sabemos que un mundo con 2 y 3 °C de calentamiento será catastrófico. Pero el Acuerdo de París se mantendrá inseguro. No solo no revisará sus metas de descarbonización para el 2050, hoy insuficientes según la ciencia, sino que no formulará metas de largo plazo más allá de 2050, como debería ser si atiende las proyecciones de la crisis.

Lo que sí harán los señores de la COP que se celebra este año será elegir como presidente de la misma al sultán Ahmed al Jaber, presidente del gigante petrolero Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) y enviado especial para el cambio climático de Emiratos Arabes Unidos ¡Háganme el favor!

En esa región, para no ir más lejos, hubo un millón de refugiados climáticos sirios el año pasado, y las proyecciones del Banco Mundial indican que serán 140 millones antes de 2050. Pero los datos de la ONU son peores: 200 millones de refugiados antes de 2050. Del África subsahariana, Latinoamérica y del resto del sudeste asiático. Y en el peor escenario de los próximos 30 años, hasta 1.000 millones, o más, de nuevos pobres y vulnerables con la huida como destino único de sus vidas. Por eso es que debemos hacer algo. Me pregunto: si esto no es lo esencial, ¿qué lo será?

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)