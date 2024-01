El mito de Davos

Julio Bárbaro, un político argentino, suele decir: si los economistas fueran más inteligentes que los empresarios, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Ha usado la muletilla para referirse a las dudas que le genera el presidente Milei, pero no será de este que viene esta columna sino de Davos, cuya reunión anual empieza el lunes. ¿Podemos esperar de ella un examen de la economía del crecimiento? No. El objetivo de este foro es fortalecer el crecimiento de las economías, aun a costa de los límites planetarios. Entonces, ¿de qué servirá que este mismo foro haya publicado, como insumo de la reunión, que la desinformación y los eventos climáticos extremos son el principal riesgo de los próximos años? De nada. Porque el Foro de Davos no conecta el paradigma del crecimiento ilimitado ni el impacto de la desinformación en la sociedad con la crisis climática. Lo suyo es identificar el factor de riesgo sin ir a las raíces.



Y está claro que el mundo en que vivimos transita por una crisis que algunos han empezado a llamar policrisis debido a la complejidad de su cuadro de riesgos globales. Y no es económica, ni ambiental ni de fake news. El problema es más de fondo y es de la cultura. Por eso Davos, que empezó hace 50 años a construirse como un mito que sostiene a otro mito, ya no interpreta la realidad del mundo. Se limitará a reconocer, sí, que en 2023 superamos la barrera de un mundo seguro: los 1,5 °C del calentamiento global, pero seguirá alentando la economía del crecimiento como fórmula única.

No creo que Bárbaro sea del todo justo con los economistas, pero es cierto que Davos es la meca de los más ortodoxos, quiero decir, los religionarios del crecimiento per se. Hay otros, menos espectaculares, que deberíamos mirar mejor, como los que empezaron el año pasado en Islandia otra saga de los foros globales: la de la economía del bienestar. El objetivo es la felicidad, no la riqueza, mas no siempre es mejor, mejor es suficiente. Sin salud no hay bienestar, por lo cual la prosperidad no debe ser concebida como riqueza sino como salud plena e integral. Pasar de la ‘mano invisible’ de los mercados al ‘corazón invisible’ de la economía (como lo llama Nancy Folbre), como concepto rector de una nueva noción de Progreso. También las universidades están en mora de superar el mito de Davos.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

