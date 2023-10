El indignado

El Papa está indignado. El tono de su segunda encíclica sobre la crisis climática, publicada la semana pasada, es, evidentemente, distinto del de Laudato Si’, publicada en 2015. Tiene razón para estarlo. Escribe ahora una carta más corta pero más contundente, Laudate Deum, que no oculta su indignación contra los negacionistas y contra quienes, posando de entendidos y responsables, actúan como negacionistas. Cito textualmente: “Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, ‘verde’, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos”. Anota que con el paso del tiempo se da cuenta de que no ha habido reacciones suficientes mientras el mundo se desmorona.



La carta está documentada por los datos de la mejor ciencia disponible: 44 pies de página, que no es usual en este tipo de documentos, pero el Papa se da la licencia de agregarlos a seis brevísimos capítulos para que no quede ninguna duda sobre la pertinencia científica de sus asertos. ¿Escucharán quienes se reunirán en Dubái el mes entrante? A ellos interpela el Papa con un cuidado notable, típicamente papal, diría. Deja ver el escepticismo obvio que a todos nos suscita la Cumbre presidida por el sultán Al Yaber, presidente ejecutivo de la compañía estatal de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, pero escribe que, aun así, no podemos decir que no hay nada que esperar porque ello sería un suicidio para toda la humanidad. El Papa ya está viejo, y más como viejo que como Papa ha ganado sabiduría y prudencia. Escribe la esperanza al lado de sus dudas, pero se cuida de encabezar con un condicional: “Si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Puede ser un punto de inflexión, que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 iba en serio y valió la pena, o será una gran decepción y pondrá en riesgo lo bueno que se haya podido lograr hasta ahora”.

No, apreciado Papa, no ha habido muchas cosas buenas desde 1992, ni iba muy en serio. Y usted me gusta más indignado que papal. Mejor dejar de soñar y empezar a actuar. Yo no le creo al sultán.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

