El espectáculo

¿Por qué organizan las COP como un espectáculo si han sido el mayor fracaso de la diplomacia internacional? Ayer se desgajó una montaña en Nariño y murieron catorce personas. Llueve mucho y más frecuentemente, se inundan las ciudades y flotan los vehículos, no llueve donde antes llovía y hay sequías. Está claro que nada de esto es para celebrar, pero ¿por qué le cuentan al mundo las catástrofes como si las hubieran descubierto? Y proclaman acciones, todas correctas, pero no las cumplen.



(También le puede interesar: Cartagena y Barranquilla)

Hace 7 años prometieron deforestación cero para 2030. Dijeron que la mitad de esa meta se cumpliría en 2020. No fue así, pero en lugar de reconocer el incumplimiento lo vuelven a anunciar como la noticia del día. Hace 10 años, el Fondo del Clima prometió 100.000 millones para los países pobres. No ha habido un peso, pero volvieron a prometerlo. Ahora sí, parecen decir, perdón por la tardanza. Buenos para el diagnóstico y las promesas, malos para la acción. Efectistas en la comunicación: poesía, videos, ceremonia, pompa, luces. Equivocan el papel que se espera de ellos. El diagnóstico ya lo han hecho los científicos. ¿Por qué en lugar del espectáculo no hacen reuniones de trabajo ejecutivas, eficientes y más sobrias? ¿Por qué no enfrentan a fondo la discusión sobre la raíz del problema?: el crecimiento ilimitado, los mercados desregulados, la insuficiencia de la acción estatal, el fin de los combustibles fósiles. No, de esto nada, o poco. Hacia 1960, cuando empezó todo esto, Estados Unidos aportaba el 30 % del problema; los europeos, el 23. Hoy, entre China e India aportan 37 %; Estados Unidos, 13 %; Europa, tan solo 6 %. Algo han hecho estos países, pero se configuró una nueva geopolítica.



China mangonea. Xi Jinping no fue a Glasgow, aunque son líderes en autos eléctricos y energía solar. ¿Paradoja o lógica milenaria? Las COP harían bien en repensar sus métodos y sus prioridades. Discutir más sobre la relación entre los impulsores del crecimiento económico y las emisiones de carbono, explorar nuevas lógicas que combinen la competencia con el voluntarismo para lograr acuerdos. Atreverse a obligatoriedades y sanciones.



El sistema ONU haría bien si interpreta la nueva geopolítica y explora una gobernanza del clima con poder real que incluya a los ciudadanos. Si el problema es la vida, deben hacerse muchos pactos por la vida para que recuperemos la esperanza. Glasgow es una de las últimas oportunidades.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY

@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)