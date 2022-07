Mi nieta Elena tiene que saber esta verdad. Brazos gangrenados en Arauca, piernas destruidas en Mapiripán, cabezas cortadas en El Salado, estómagos reventados en Tumaco, vértebras trituradas en El Guaviare. Sabrá que el 16 de mayo de 1998 los paramilitares asesinaron a 7 muchachos y desaparecieron a otros 25 en Barrancabermeja, y que las Farc EP reclutaron, durante años, niños y niñas para la guerra; en Caldono, Argelia y Berlín. 8 millones de campesinos abandonaron sus tierras, huyendo. Un millón se exiliaron. La Comisión de la Verdad reveló que murieron 450.664 personas, pero ocho de cada diez no eran combatientes (45% por paramilitares, 27% por las guerrillas, y 12% por agentes del Estado).



Si solo el 1,5% de las víctimas eran civiles que murieron fuera de combates quiere decir que lo que aquí hubo fue una serie de genocidios en cadena, ejecutados por múltiples actores. Los 6.402 muchachos que murieron asesinados por el Ejército no eran combatientes. ¿Quién dio la orden? Se pregunta Francisco De Roux. ¿Por qué los responsables dentro del Ejército no actuaron a tiempo? ¿Por qué (aún) no han hablado ante las víctimas para reconocerlo? ¿Por qué nadie hizo nada? Ni el Congreso, ni las altas cortes, ni los capellanes militares ni los medios de comunicación. ¿Cómo justificar que lo ignoraban (se pregunta De Roux); y si lo sabían, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué los colombianos dejamos pasar este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? Acertó la Comisión al proponer a los colombianos el examen de la verdad mediante una obra de teatro: Develaciones; desde los griegos aprendimos que el arte devela de manera más profunda y reflexiva aquella realidad que nos negamos ver: “Que vuelva a brillar la vida con la luz de la verdad”.



Debelar es otra cosa: vencer al adversario mediante las armas o los argumentos. Esto último, sin lo primero, es el ejercicio de la política, y de una democracia que dejamos pervertir pero que ahora (segunda oportunidad) ha tomado la forma de la ética Ubuntu: soy porque somos, para invitar a una reconciliación verdadera mediante la cual podemos construir la paz que este país se merece. Es para Elena y para todos los niños y las niñas la recomendación de la Comisión: mirar críticamente la historia, encarar la verdad de las causas y los horrores para construir la nación nueva. ¡Nunca más, nunca más!

