Vivir de otra manera. Es la gran conclusión frente a la crisis. Otra economía, otras ciudadanías, otros modos de producción y de consumo. Hay dos formas de hacerlo: desde arriba hacia abajo, mediante la imposición de políticas públicas, o desde la gente, que se organiza y vive de otra manera. Ninguna de las dos es suficiente. Ambas son urgentes, complementarias. Los ciudadanos suelen ser más responsables que sus gobernantes. Quizá debido a ello, en Europa se están organizando en comunidades energéticas que han sido reconocidas por la Directiva Europea de 2019 para el mercado interior de la electricidad. Se desconectan de los combustibles fósiles y modifican radicalmente sus hábitos de consumo. En Alemania hay más de 1.800 comunidades viviendo así, en Dinamarca 700 y en Holanda 500. Tomo estos datos de Community Energy: a practical guide to reclaiming power. La mayor parte de estas comunidades se organizan desde el enfoque de un nuevo negocio, generan la electricidad que van a consumir, cambian sus modelos de consumo y venden la electricidad que les sobra al Estado.



(También le puede interesar: Entender la barbarie)

La pregunta es obvia: ¿Esto es posible en Colombia? Técnicamente sí. ¿Es buen negocio? Sí. Pero hace falta que el Estado ayude. Que estimule no solo las comunidades energéticas en las zonas no interconectadas, como propone Ipse en La Guajira y Tumaco, sino en las zonas urbanas. En Dinamarca es emblemática la isla de Samsoe, 4.000 habitantes se autoabastecen de energía solar y eólica y venden sus excedentes a Aarhus. Soren Hermansen, lidera este proceso desde 1997, cuando cambió el enfoque “piensa global, actúa local” por “piensa local, actúa local”. Dicho de otra manera: La transición energética es en dos direcciones: 1) los grandes proyectos: Enel en la Costa Caribe (800 MW, más de 2.5 billones); la iniciativa danesa de transición energética en Barranquilla costa afuera; la financiación vía títulos valores de Isagen; otras inversiones 2) Las comunidades energéticas. ¿Cuántas puede haber en Colombia en 2025- 2030? Muchas, si se emprende una campaña para explicar sus beneficios: eficiencia en el consumo, venta de excedentes, reducción de carbono, mejoramiento de economías locales. En ambas direcciones es un negocio gana gana. Ojalá Enel reanude pronto el proyecto Windpeshi. Las comunidades no son adversarias de los privados, son los socios locales naturales. Se puede.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)