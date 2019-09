Y llegó el día en que una joven, de la generación del cambio climático les dijo a los líderes del mundo que no eran dignos de sus cargos. ¿Exageró? Puedo asegurar que no. Lo que dijo está comprobado por la ciencia. ¿Fue perentorio su llamado? Sí, es lo que ha dicho la ciencia ¿Emocional? Es cierto que su futuro está en riesgo.

Ahora bien, que haya sido una mujer y no un hombre generó una reacción en cadena entre los machos machotes del ‘liderazgo’ global. Nos están fallando, pero hemos empezado a entender la traición. Los estaremos vigilando, agregó. Eso sí no se lo habían pensado, que una niña (sueca y de pequeña estatura) les cantara la tabla en el ‘club’ adonde van a sacar pecho. Lo que registra la red es apenas una muestra de las reacciones, que, tal vez, crecerán en virulencia: portadora de “utopías mortíferas” debido a su autismo manipulado por el “capitalismo verde”, generadora de ansiedad en lugar de un discurso racional. ¡Hágame el favor! Solo falta que le pidan a ella (a los jóvenes) que resuelva el problema. Patéticos. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son, les dijo. Y agregó datos para soportar su argumento: Estamos en la sexta extinción masiva: la crisis más importante que ha vivido la humanidad en su historia. La gente está sufriendo, se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando ¿Vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?



Quiero pensar que es el comienzo de una nueva dinámica global. Evidentemente, se trata de un hito sin precedentes. Pero me pregunto: ¿ayudaremos a que se organicen los jóvenes del mundo? ¿Reaccionarán los jóvenes colombianos? (pocos hubo en las protestas). Y los líderes: ¿tratarán de neutralizar a Greta Thunberg? ¿Aplastarán el movimiento? ¿Reconocerán que han fallado? ¿Rectificarán el rumbo? Y la sociedad: ¿volverán a elegir a estos líderes? Y los educadores: ¿entenderán que es su responsabilidad enseñarles a los jóvenes el mundo en el que viven? ¿Asumirán el desafío de educar para que los jóvenes puedan desempeñarse mejor en ese mundo en crisis? ¿O seguirán enseñando que ‘todo está bien’ a sabiendas de que no es así?



Por ahora sabemos que las lecciones de las movilizaciones apenas empiezan a ser asimiladas. Una de las primeras es el mensaje que le están mandado a Greta los más simples, los más soberbios, los más decadentes: ¿cómo te atreves?

@GuzmanHennessey