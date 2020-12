Ricardo Lozano, paladín del clima

La palabra podrá sonar extraña, pero es la que usa el Acuerdo de París para referirse a quienes “facilitan iniciativas, coaliciones y esfuerzos voluntarios nuevos o reforzados” para cumplir las metas globales. En inglés lo llaman high level champion. La Convención de cambio climático tradujo en español: ‘paladín de alto nivel’. El presidente Duque aterrizó en nuestro país el novedoso concepto al anunciar que Lozano ‘liderará la participación de Colombia en la cumbre mundial COP26’.

Nadie más apropiado para iniciar el cumplimiento de este desafío: la meta más ambiciosa de cuantas se ha propuesto Colombia en acuerdos internacionales. También es un liderazgo regional. Una tarea que durará, por lo menos, diez años y que compromete no solo al Ministerio de Ambiente, sino a los de Minas y Energía, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura. El nuevo cargo de Lozano es inédito y refleja la importancia del compromiso adquirido: abandonar la economía del carbono antes del 2050, para lo cual Colombia reducirá sus emisiones en 51 % antes de 2030. Estos nuevos liderazgos del clima son, ahora, globales y locales.

Lozano podrá articular, desde su nuevo cargo en Londres, un acuerdo nacional de Estado: el Pacto Verde de Colombia, la metodología sugerida por otros países para acelerar la acción climática. Dialogar y concertar las transiciones entre todos.



En Europa avanza el New Green Deal y en Latinoamérica, según estudio de la Cepal, de 18 países analizados, 14 ya presentan acuerdos entre actores estatales y no estatales. Dos ejemplos: Argentina, el Gabinete Nacional de Cambio Climático; y Costa Rica, un Consejo Ciudadano alineado con el Programa País de Carbono Neutralidad. Nuestro Pacto Verde también es inédito: recuperar las economías locales incorporando el sentido de urgencia de la emergencia ambiental y climática que vivimos. Ver columna: Nuestro pacto verde.



El paladín del Reino Unido para la COP26 en Glasgow, Nigel Topping, dijo: “Cuando los gobiernos responden, diseñan y aplican estrategias nacionales de acción climática cada vez más ambiciosas, se impone el respaldo del sector privado. Nuestra función es reunirlos”. Ricardo Lozano cuenta con el respaldo del sector académico, empresarial y ambiental de Colombia para cumplir su misión.



Deseo a mis lectores una Navidad tranquila.



Manuel Guzmán Hennessey@GuzmanHennessey