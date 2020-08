Hace unos días se reactivó un centro de pensamiento en España para estudiar la inyección de hidrógeno en las tuberías de gas natural. Lo traigo a colación debido a que es un buen ejemplo de lo que en materia de ciencia, tecnología e innovación podría hacer nuestro sector gasífero para acelerar la transición hacia un futuro sin carbono.

Limitar el planteamiento para enfrentar la actual crisis a las expectativas de crecimiento del sector, nuevas inversiones, exploraciones y fracking puede ser una parte de la solución, pero el momento que vivimos exige mucho más. Países como Holanda, Australia y Portugal han comenzado a invertir en hidrógeno verde, interpretando la realidad pospandemia: una recuperación de la economía basada en la descarbonización. Existe consenso sobre la búsqueda de una nueva lógica, pues no podemos profundizar los factores desencadenantes de la crisis. Ello demanda creatividad y arrojo, especialmente del sector empresarial. Ejemplo de esta nueva lógica: la alianza europea entre gobiernos, empresas e inversionistas para que la Unión Europea utilice su plan de recuperación poscovid apoyando el hidrógeno verde.



Entre nosotros también podemos incentivar el pensamiento colectivo: universidades, empresas, gobiernos; en la costa Caribe, por ejemplo, podemos pensar en la posibilidad de producir hidrógeno verde en La Guajira mediante electrólisis, con el excedente de la electricidad eólica proyectada allí, para inyectarlo al gasoducto. El Diálogo de Talanoa en Colombia busca acercar empresarios con académicos y gobiernos para estos fines, y lograr alianzas de gran alcance como la que se acaba de formar en Europa entre 11 compañías de gas de 9 países. Se proponen hacer una gran autopista transnacional de hidrógeno verde. Están allí Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, Ontras, Snam, Swedegas y Teréga, con el apoyo de la consultora Guidehouse. Antes de 2030 tendrían 6.800 km en los nuevos valles del hidrógeno verde.



No olvidemos que 2030 es el año límite señalado por la ciencia para que estén listas las estructuras de la nueva economía sin carbono. Para 2040, la autopista del hidrógeno tendrá una red de 23.000 km, formada en un 75 % por gasoductos adaptados y en un 25 %, por gasoductos nuevos. Una red llevará el hidrógeno verde y otra, el gas natural y biometano. Pensar en grande, he ahí el mensaje.



Manuel Guzmán Hennessey@GuzmanHennessey