El gas natural se consolida en Estados Unidos como el combustible de la transición. Entre 2001 y 2012, el carbón cayó un 20 % y el petróleo, 7 %, pero el gas natural creció un 14 %. Así lo revela el artículo ‘Más riqueza con menos carbono’, de Amory B. Lovins (Scientific American, especial n.º 43). Pero el carbón aún genera un tercio de la electricidad de Estados Unidos. ¿Cómo acelerar la transición? Aplicando eficiencia energética y desestimulando el consumo, sostiene Lovins. La movilidad es el sector clave. En Estados Unidos, el transporte consume el 70 por ciento del petróleo producido y genera un tercio de las emisiones de carbono. El estudio de Lovins revela que de adoptarse la eficiencia energética en vehículos, edificios e industrias, el gasto de petróleo previsto para 2025 en EE. UU. (28 millones de barriles diarios) podría disminuir a menos de la mitad. Y si se desestimula el consumo, este se rebajaría a niveles no conocidos desde 1970.

¿Cómo se logra esto último? Con educación ciudadana. Los comportamientos ciudadanos están relacionados con la crisis climática. Ya es hora de asumir responsabilidades individuales. Una reciente encuesta reveló que, también en Estados Unidos, se ha reducido en más de 40 % el número de jóvenes de entre 18 y 25 años que solicitan licencia de conducción. Pero esta tendencia no es global. En otros países siguen aumentando las ventas de vehículos individuales. Aplicando la estrategia doble de Lovins, podría prescindirse de los combustibles derivados del petróleo antes de 2050. Es el desafío global: una economía sin carbono antes de ese año, para lo cual hay que hacer los cambios necesarios antes de 2030.



He sido crítico de la gestión de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Pero hoy no me cuesta reconocer que, al final de su gestión, deja una buena noticia: el sistema TransMilenio se prepara para reemplazar los viejos buses SITP por 594 buses eléctricos. Que se suman a los de gas natural que ya están circulando (en Colombia son más de 1.500 vehículos en 2019). La apuesta responsable del sector del gas, sumada a la de Enel en movilidad eléctrica, nos acerca a la respuesta que el mundo ofrece hoy a la crisis climática.



No dudo que la alcaldesa Claudia López acelerará, aún más, la transición y la adaptación de Bogotá hacia un futuro en el que, evidentemente, es posible generar más riqueza con menos carbón.

@GuzmanHennessey