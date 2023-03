¡Ay mi carnaval!

Vi el Carnaval de Barranquilla por televisión. Resistí diez minutos, después hablé con Jaime Abello y me contó que a su comparsa, que se llama Disfrázate Como Quieras, le tocó esperar seis horas. Los pusieron en el penúltimo puesto, de manera que cuando salieron ya no había gente en los palcos. Llegaron al barrio Abajo de noche y el sancocho estaba frío. Protestaron.



Si el carnaval continúa privilegiando el patrocinio comercial sobre las tradiciones, acabará por perder la distinción de la Unesco. Hemos pasado de ser parodia del poder, es decir, contrapoder, a cortesanos de la nueva monarquía. Las danzas y los disfraces tradicionales, que expresaban la libertad, la sátira, la insumisión y la alegría, han sido reemplazados por el triste espectáculo de la plata. El dum dum de los llamadores y la dulzura de las flautas de millo que en el pasado nos emocionaron con esa hermosura de música que es la cumbia han sido sustituidos por el sonsonete estúpido de los reguetones.

Ahí están los que creyeron que ponerse el nombre de una marca en el pecho y montarse en un camión son carnaval. Pero volver a Disfrázate como quieras y a La Puntica, que dejaron de última, me sirve para dejar un pensamiento en punta, no más. Estas comparsas y otras más son lo que Barranquilla no quiso seguir siendo desde que permitieron que los políticos saquearan sus arcas y su espíritu. No salen para adular sino para confrontar (eso es el carnaval), y lo hacen con arte y con pensamiento libre. Por eso son incómodos y los dejan de último. Si pudieran borrarlos lo harían, pero no pueden. Hacen lo posible por acabar con la cultura pero no podrán.

No alcanza esta columna para escribir lo que está en ruinas: el Amira de la Rosa, el Museo Romántico, el Museo del Caribe, el de Arte Moderno, el centro histórico. La luz que brilla en La Cueva, y en otros espacios de la cultura, ayudará a que todo vuelva a ser lo que antes fue. Es cierto que vivo desde hace muchos años en otra ciudad, pero también lo es que tengo bien aceitada mi lista de Spotify que encabeza, ¡cómo no!, la Cumbia soledeña; y cuando tengo frío en el alma o en el cuerpo me zampo un trago de ron y bailo un garabato.

Jaime también me dijo que el museo del carnaval no es tal sino que más parece el de las reinas, quiere decir, concluyo yo, que ellas y los reyes se creyeron lo de la monarquía.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY

