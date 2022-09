La temperatura alcanzó (en septiembre) los 35 °C en Sevilla. No fue la más alta del verano europeo; hay una fotografía que muestra 55 °C en un termómetro público. 55; como sé que es difícil creerlo, agrego el registro: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/termometro-calle-alcanza-record-grados_0_1701731560.html



Vi a una señora a punto de colapsar por un golpe de calor; allí, en una estación del autobús 32 de Sevilla (España). Ahora estoy en el Congreso de Andesco, en Cartagena; magnífico diálogo entre empresarios y Gobierno sobre la descarbonización, pero algunos expresan preocupación por el llamado al decrecimiento de la ministra Vélez.



Me temo que su sentido de futuro se interpretó más como un programa que como un propósito que responde a la necesidad adaptativa de la sociedad entera. Y me temo también (ante la crisis de Europa, Asia y Estados Unidos) que las agendas globales deberán atender no a la dinámica de los mercados, sino a la realidad de la crisis. Hoy se ha inundado la tercera parte de Pakistán, 1.200 muertes y 33 millones de desplazados, se perdió el 40 % de la cosecha de algodón.



El decrecimiento es una teoría emergente (Latouche, Taibo, Sempere) planteada como alternativa al paradigma fallido: crecimiento significa, siempre, desarrollo. El diagnóstico está claro, pero la solución no. ¿Cómo decrecer bajo criterios de justicia climática? ¿Cómo descarbonizar sin deteriorar las economías? ¿Cómo cambiar los estilos de vida y obtener mejor bienestar?



El Gobierno de Colombia está planteando preguntas que atañen a todos los países y deben encontrarse de manera conjunta. Nos corresponde (a todos) acompañar la búsqueda de las respuestas. Los empresarios deben abrir una mesa de diálogo con los gobiernos y las universidades y no levantarla hasta encontrar los caminos de nuestra descarbonización. Los congresos empresariales son el escenario ideal. El problema es global y local al mismo tiempo. Hay especialistas que han dicho que ya entramos en un punto de inflexión, que no será posible volver a condiciones climáticas estables. La incertidumbre es tal que pocos aventuran escenarios viables. Estaciones de autobuses (por ejemplo) rediseñadas como islas climatizadas que mitiguen el calor de los caminantes; no sabemos si una medida como esta pueda llegar antes de que colapsen muchos, como la mujer del autobús 32.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

