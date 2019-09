Amazonas (2)

Son ya millones de hectáreas arrasadas por el fuego. El Pacto de Leticia reacciona con un marco de obviedades: red de cooperación, atención a zonas afectadas, alertas tempranas, monitoreo sobre el clima y la biodiversidad, ecosistemas sostenibles, empoderamiento (la palabreja), educación y mecanismos financieros. En fin, lo clásico. Pero de acciones concretas, ¿qué?

Quise preguntarle a un hombre caracterizado por la acción, como que ha sembrado 8 millones de árboles en el Vichada, Paolo Lugari, ¿por qué no se les ocurre una siembra masiva de árboles? Me dijo. En el Vichada hay 6 millones de hectáreas disponibles, y esfuerzos gigantescos de reforestación se han visto en otros países. El pasado 29 de julio, Etiopía plantó más de 350 millones de árboles en un día. En Toluca (México) se planea la siembra de 13 millones de árboles. Lugari cree que la creación de parques naturales binacionales podría contribuir a la conservación del ecosistema amazónico. Un proyecto transfronterizo de alcance global y de largo plazo.



¿Por qué no se piensa en grande? Como China, que quiere convertirse en pocos años en una ecocivilización. Ellos sufrieron los embates del cambio climático en los años noventa (cuando se desbordó el río Yangtzé y hubo sequía en el río Amarillo) y reaccionaron. Se propusieron sembrar bosques que cubrieran cerca de un cuarto del gigante, y van bien. Ya se han plantado cerca de 13 millones de hectáreas. Pensar en grande no significa simplemente pensar para crecer, sino pensar para vivir mejor. Por eso, el proyecto de los chinos, como todo lo de ellos, es cultural. La revolución cultural de la crisis climática, que incluye el repoblamiento boscoso del territorio pero también la más ambiciosa apuesta por las energías renovables del mundo. Y la felicidad: “Una casa bonita, un cielo azul, una tierra verde y agua limpia” (‘Green is Gold: The Strategy and Actions to China’s Ecological Civilization’).



La crisis del Amazonas debe representar para nosotros una oportunidad para repensar el futuro. Para repensarnos como parte de un grupo de países que comparten un ecosistema estratégico de importancia global.



Voy a la red para actualizar la emergencia y leo en BBC: el fuego sigue fuera de control. En solo Santa Cruz (Bolivia) ya van dos millones de hectáreas. Los científicos del Colegio de Biólogos de La Paz creen que regenerar todo esto tardará 300 años.

