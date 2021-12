Almudena era buena en el buen sentido de la palabra 'buena'. Es cierto que murió hace apenas dos semanas, pero también lo es que, desde entonces, ha estado más presente en el corazón de sus lectores. Escribo esta columna en la mitad de la noche. Sí, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve... Estoy en el cementerio de Madrid y estoy en la alta noche de Bogotá. Mi corazón da un vuelco cuando advierto que Joaquín Sabina llora detrás de unos lentes oscuros y un K95. Han puesto su canción: "Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que el fin del mundo te pille bailando". Parece que algunos cantan. Y ahora levantan los libros de Almudena contra el cielo, y cada uno va sabiendo que ya no podrá haber, en la historia universal de los inviernos, uno que sea más triste que este que empezó el 27 de noviembre, el de la mitad de la pandemia y el del comienzo del fin. Aquí lo pueden ver.



Alguna vez Ernesto Sábato dijo que solo el arte nos salvaría. Pero una avalancha de viento letal que sube desde Kentucky hasta el comienzo de los tiempos amenaza con acabar con todo lo que existe.



Queda la poesía. Incólume y definitiva en la mitad de la nada. En la tarde madrileña y en el mundo que habla español. Desde aquí puedo verla: resplandeciente, eterna. Un verso de César Vallejo se hunde hasta el fondo de la Tierra: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Tanta vida acumulada desde las edades de Lulú, y en la obra que esta mujer quiso que fuera monumental; porque había que restituir la dignidad de los derrotados de España que perdieron la guerra contra el fascismo. Con el corazón helado escribió una novela de mil páginas y después muchas más, como si nunca hubiera penumbras en el poniente. Era tan vital como fecunda, tan torrencial como feliz.



La tarde de su despedida ondearon las banderas republicanas. Esas que también son de América Latina, continente atravesado por la esperanza y por la incertidumbre. Ahora veo ir y venir, entre las flores, los amigos y los libros, al poeta Luis García Montero, compañero de Almudena Grandes; se acerca al ataúd con un libro en la mano. Es su poemario Completamente viernes, lo besa y allí lo deja, para la libertad, para la vida, porque él sabe que es verdad que los poetas, como decía Jean Cocteau, no mueren, solo fingen morir.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY

