‘Algo ha fallado’, tituló Gloria Arias una columna reciente. Me hizo acordar de Tony Judt, quien escribió uno de los testimonios más conmovedores sobre el siglo XX. Lo tituló ‘Algo va mal’. Otro lúcido, Isaiah Berlin, dijo que recordaba al siglo XX como el más terrible de la historia occidental.



¿Y qué fue lo que pasó durante este periodo para que tantos lo califiquen así? Sucedió la tecnología, es cierto, y mejoraron índices de pobreza, salud y educación, pero hubo guerras y migraciones forzadas, satrapías e ilusiones perdidas, amenazas de nuevas guerras (ya se han cumplido) y devastaciones climáticas en cadena (ídem).

Marshall Berman describió esta paradoja: un entorno que nos promete aventuras, poder, alegrías, crecimiento, pero que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. ¿Y hubo días más aciagos en los siglos precedentes? Sí, pero es que el progreso es hacia delante y se suponía que las sociedades liberales representaban el camino correcto. No fue así. Judt carga la mano al capitalismo desregulado. Se refiere a él como el peor enemigo de sí mismo. Pero no es menos crítico de las izquierdas. No basta con identificar las deficiencias del sistema y lavarse las manos, escribe, y califica de irresponsable la retórica polarizante.

Entonces habrá que atribuir el fallido a la condición humana, piensan otros. Judt pone el foco en la manera de vivir que cultivamos (¿inauguramos?) durante el siglo XX. El origen moderno de nuestros males. La obsesión por la riqueza, el culto a la privatización, la admiración acrítica por el infalible funcionamiento de los mercados no regulados, el desprecio por lo público, la ilusión del crecimiento infinito. Hasta aquí su diagnóstico.

Arias aterriza el fallido entre nosotros y se lamenta de que el nuevo traje del emperador siga siendo el mismo de la soberbia y los oídos que no quieren escuchar. Vuelvo a la condición humana y me pregunto si el emperador no es más que un subproducto de esta cultura política. Igual aquí que en España, igual en Argentina que en el Reino Unido.

Los electores se dan cuenta de que algo va mal y solo atisban a poner sus votos para que las cosas puedan ir menos mal. Estalla un submarino lleno de ricos y cae una bomba sobre las cabezas de quienes departen en una pizzería.

