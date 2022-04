Los problemas estructurales del Pacífico

Cada vez que los colombianos pensamos en los problemas que aquejan al Pacífico y en especial al Chocó, inmediatamente nos remitimos a la pobreza, pérdida de valores en la sociedad y a la corrupción de la clase política. Sin embargo, creo que los problemas del Pacífico y el Chocó, uno de los dos departamentos más olvidados del país, junto con La Guajira, van más allá de esos señalamientos, pues estos son solo consecuencia de problemas estructurales de fondo y no de forma, muchos de ellos relacionados con la formación y la educación de nuestros ciudadanos, con la manera como se gestiona la ‘pobreza del Pacífico’ y del racismo.

En el Pacífico hacen falta escuelas de liderazgo político, una escuela de pensamiento crítico que conduzca a abordar una visión de territorio desde los beneficios colectivos y desde las potencialidades. Una escuela de pensamiento que aproveche lo mejor de los talentos, sin alienación de pensamiento. En la región Pacífico he conocido gente muy competente, capaz, formada, pila e interesante, desaprovechada por el florecimiento de egos e intereses personales o quizás atrapados en la falta de oportunidades para gestionar y movilizar el conocimiento.



Este es el momento para que más liderazgos sean visibilizados y tenidos en cuenta para la construcción de políticas y estrategias, y en la implementación de acciones que permitan generar soluciones pertinentes a las problemáticas que nos aquejan. El Pacífico ha parido liderazgos que han logrado trascender; sin embargo, es necesario decir que, aunque la representatividad es importante, no es suficiente. Se requiere romper las maquinarias del sistema para lograr una mayor transformación y participación efectiva.



En este sentido, debemos considerar una agenda étnica que construya unidad a partir de una misión y un propósito común que esté por encima de los partidos políticos, la creencia religiosa, la clase social y el color de la piel. Es el momento de ponerse de acuerdo en esta agenda, que permitirá cerrar la brecha de inequidad si logramos sinergias y actuamos en coherencia. Es una gran oportunidad para que junto con nuestros representantes construyamos agendas cohesionadas sin importar a qué partido político pertenecen, agendas que obedezcan a las potencialidades de los territorios étnicos a quienes representan, y así podamos tener voz en el Legislativo.



La dinámica de la política actual nos debe servir de ejemplo, las coaliciones y alianzas se han conformado a pesar de los partidos. Por ejemplo, un mismo partido está en diferentes coaliciones; porque el llamado es a construir sobre los intereses comunes, es decir, los partidos políticos están pasando a segundo plano, hoy ya no tienen la relevancia que tenían antes. Pues es el momento de construir esa misión étnica en Colombia para cerrar brechas y atacar los problemas estructurales del Pacífico. Colombia, un país multiétnico y pluricultural, debe dar ejemplo de inclusión e inversión con enfoque diferencial.



Otro de los grandes problemas que tiene el Pacífico es el racismo estructural, el mismo que ha hecho que, no obstante todos los esfuerzos por eliminar la discriminación racial, persista un sistema social racializado. Para no hablar de políticas, acciones, inversiones y otros temas complejos, quiero solo llamar la atención desde el lenguaje y las narrativas que se construyen alrededor de la gente y los territorios étnicos, los mismos que se han puesto de manifiesto y desacerbado con la presencia de candidatos negros a la vicepresidencia.



El lenguaje agresivo, hiriente y violento es una manera de aniquilar la construcción de identidad y las ideas de los ciudadanos pertenecientes a estas etnias/territorios étnicos. Esto afecta e incide sobre las decisiones que como ciudadanos tomamos, porque aniquila las aspiraciones o pretensiones a cargos directivos y de incidencia. También es una manera de abortar cualquier posibilidad de construir una sociedad equitativa y sostenible, emocional y económicamente; es una forma de abortar cualquier forma de bienestar y buen vivir.



Aun con todo el esfuerzo para erradicar el racismo, el lenguaje racista persiste, esto lo que significa es que se requiere la implementación de políticas públicas que nos permitan construir una sociedad que reconozca, valore y respete la diversidad racial. Así mismo, se hace urgente que el Estado implemente mandatos consignados en instrumentos como por ejemplo la Ley 70 de 1993, que considera la igualdad de oportunidades para las comunidades étnicas.



La pobreza es consecuencia de estos problemas estructurales, de la falta de inversiones inteligentes, de una educación descontextualizada y sin pertinencia territorial; es producto también de la mezquindad de los que con derecho propio se adjudican liderazgos que no defienden los intereses colectivos; es el resultado de no proveer las herramientas para construir propósitos de vida, cumplir deberes y reclamar derechos, es un estado de vulneración sistemática de todo derecho posible. La pobreza también es producto de esta falta de visión nuestra para identificar y resolver las problemáticas sociales; claro, una falta de visión es también un problema estructural, administrar un territorio requiere más que dinero, una visión integral que esté por encima de los pagos de favores políticos.



Así que tenemos un camino por recorrer para afrontar los problemas estructurales del Pacífico, para cerrar brechas, para darle al Pacífico el lugar que se merece. Asumamos esta responsabilidad y el Pacífico será otro. El Pacífico es y será esa gran potencia que todos promulgamos pero que no promovemos.



Creo que si desde niña me hubieran enseñando sobre la incidencia de la participación política en la transformación social, habría cultivado una conciencia política que me permitiera ser más reflexiva, más crítica, más proactiva.



MABEL GISELA TORRES TORRES



