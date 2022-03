Los impactos de los estereotipos y las violencias contra las mujeres

A propósito de las manifestaciones y las voces que se han levantado para rechazar la violencia contra las mujeres, la cual causa una onda expansiva de un clamor que genera un llamado de atención a reconstruir una sociedad que respete la esencia de ser mujer y no vulnere con cada acción su integridad, es muy importante hacer conciencia sobre el impacto social que estas acciones crean.

Sin duda alguna, la salud mental del universo está muy asociada con la salud mental de las mujeres; la energía femenina proporciona el equilibro del universo, y la ruptura de esta energía ha generado una crisis en todo los campos de las relaciones humanas, al punto de sobreexpresar las relaciones machistas que han generado una tendencia a que cada vez más mujeres decidan no tener hijos ni establecer una relación de familia o, en su defecto, a establecer relaciones insanas marcadas por la conducta machista.



Que una mujer sea maltratada en su integridad y en su ser representa un dolor que toca las fibras más neurálgicas de la sociedad, porque toca la génesis de la existencia humana. A las mujeres nos duele ser maltratadas física, verbal y emocionalmente, no solo por el daño particular que genera, sino por lo que eso desencadena en las relaciones sociales y en la estabilidad de las familias, que causa frustraciones cuando las relaciones de poder están marcadas por estas conductas de supremacía masculina.



La sociedad está pasando por situaciones muy difíciles y además le hemos asignado una carga muy grande al deterioro de valores, pero hay un elemento muy olvidado relacionado con el cuidado de las emociones femeninas, donde el deber más próximo es desmontar todos los mitos de un discurso construido para que la mujer se desprenda de su esencia y se convierta en un objeto.



Sin duda alguna, hay una estigmatización muy fuerte frente a los roles que las mujeres deberían desempeñar en la sociedad de acuerdo con normas y patrones establecidos por esta, y vale la pena resaltarlo en una sociedad que privilegia la fuerza y la inteligencia masculina al punto de ir creando imaginarios que hacen que las mujeres rechacemos nuestra esencia y naturaleza femenina y que justifica las acciones de violencia.



Muy a menudo me he encontrado con respuestas aberrantes frente al tema de por qué las mujeres no se inclinan por el área de la ciencia, tecnología, matemáticas o ingenierías. Entre muchas de esas respuestas he recibido unas tan simplistas como que a las mujeres no les gusta o incluso por qué obligar a una niña o jovencita a estudiar si no le gustan estas carreras. Esto no es más que el efecto de una construcción colectiva de las narrativas creadas para tal o cual oficio o profesión en el que la mujer puede involucrase. La sociedad ha hecho lo suyo creando estos imaginarios de incapacidad, que para nada contribuyen a construir una sociedad equitativa.



No se trata de si les gusta o de obligar, se trata de crear condiciones y entornos en donde las decisiones se tomen de manera libre y consciente, al menos que exista esa posibilidad. Esta conducta está marcada claramente por un comportamiento social que construye imaginarios de incapacidad y estereotipos que no dejan avanzar el desarrollo personal y que hacen que las acciones violentas se naturalicen al punto de no reconocer que hay dolor y agresión en ello. Indudablemente, esto afecta el desempeño de las mujeres en cualesquiera de los roles que jueguen en la sociedad.



Cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo este de los imaginarios de capacidad para desempeño en áreas específicas, de alguna manera crea otras clases de violencias que no dejan avanzar a sociedades como la nuestra, donde hay una clara estadística de menos oportunidades, desigualdades salariales, barreras sociales y vulneración sistemática.



Necesitamos seguir construyendo y deconstruyendo imaginarios, para desnaturalizar las violencias contra las mujeres y generar escenarios de desarrollo integral en los que cada ser humano, mujer u hombre, sea valioso solo por el simple hecho de existir.



MABEL GISELA TORRES TORRES