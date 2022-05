El paradigma de las economías alternativas y las regiones sostenibles

Mientras escribo este artículo pienso en todas las veces que como seres humanos nos vemos separados de la naturaleza y nos resistimos a dar credibilidad a las evidencias que nos muestran cada día los efectos del desastre ambiental. No es romanticismo, la extinción de especies y el cambio climático son una realidad y nosotros lo hemos acelerado. Nuestros valores éticos deberían estar asociados a una conciencia política, ecológica, cultural y social que ponga por encima de cualquier cosa la pervivencia de la vida en el planeta.

Cada día, un poco más de 200.000 hectáreas son deforestadas en Colombia. Las mayores causas de ello están relacionadas con la expansión de las fronteras agrícolas, especialmente para ganadería extensiva, la minería ilegal e irresponsable, la siembra de cultivos ilícitos y el urbanismo. La afectación sobre los ecosistemas y sobre los humanos es incalculable. Estas acciones amenazan la soberanía alimentaria, el equilibrio de la naturaleza y la economía regional. La situación amerita replantear los actuales modelos de desarrollo por unos con mayor justicia social, ambiental y económica, y con un acento profundo en los territorios. En esta visión, la biodiversidad y los activos bioculturales recobran importancia en la construcción de economías alternativas.



Desde esta visión, pensemos en los grandes contrastes que tienen el Pacífico, la Amazonia, la Orinoquia; regiones con una gran riqueza natural, pero empobrecidas. Parte del problema está relacionado con una planificación que no considera estos activos como parte del desarrollo y la generación de bienestar. La planificación tradicional ignora y le ha estado dando la espalda a la construcción de modelos que integren estos activos locales y la cosmogonía como parte de la planificación territorial.



Aunado a esto, las políticas centralistas de desarrollo priorizan lógicas y dinámicas tradicionales de producción, que no contemplan la vocación de territorios biodiversos, lo que elimina la posibilidad de consolidar modelos económicos alternativos basados en biodiversidad y activos bioculturales apoyados en el saber y la cosmogonía de la gente. Desarrollar las regiones requiere de decisiones políticas centradas en su potencial. Sin embargo, lo que hemos vivido durante décadas es una política de inversión que desincentiva el desarrollo de economías locales y por tanto lleva al detrimento sistemático de los ecosistemas, la identidad cultural y el tejido social.



Un modelo que reconcilie el desarrollo y el bienestar es necesario, genera una dinámica más inclusiva y replantea el concepto de riqueza. La riqueza es sostenible en la medida en que se garantice la pervivencia de la vida en el planeta. El desarrollo económico debe garantizar que no haya detrimento y degradación de los activos de la biodiversidad y la cultura, y mucho menos la degradación de las relaciones sociales. Urge plantear nuevos modelos de economías alternativas que fortalezcan las relaciones sociales y mejoren los vínculos con la madre tierra. “La economía sostenible tiene aún mucho por descubrir y las iniciativas que incorporen los principios de cuidado al medioambiente y ahorro energético ya suponen un valor añadido en cualquier proyecto”.



La bioeconomía es una alternativa para el propósito de lograr que las regiones surjan, porque concibe nuevas formas de gestionar los recursos y distribuir las rentabilidades, con mayor equidad e inclusión, y por tanto se convierte en un motor de desarrollo y bienestar. La bioeconomía va desde valorar a la gente, los ecosistemas y los recursos biológicos, hacer más eficientes los sistemas agrícolas, la reincorporación al sistema de los subproductos y la práctica de economía circular, construir mejores modelos de negocio, hasta la generación de valor agregado en el sitio de producción de insumos.



La bioeconomía propicia la gestión y apropiación del conocimiento para la creación de negocios sostenibles, social, ambiental y económicamente, lo que hace atractiva la inversión hacia las regiones. Esto dinamiza el desarrollo endógeno, genera valor compartido, permite consolidar las cadenas de valor para generar riqueza sostenible para todos: los agricultores, campesinos, pequeños emprendedores, empresarios, instituciones y, en general, la sociedad.



Colombia ha perdido la oportunidad de competir en un sector en el que tiene muchas ventajas comparativas y competitivas. En los siguientes 30 años, el país debería estar concentrado en convertirse en una potencia en bioeconomía en sectores que crean valor, lo cual aportaría al crecimiento de las regiones. Por ejemplo, están las soluciones basadas en naturaleza, el turismo comunitario; el desarrollo de nuevos materiales que aplican el principio de biodegradabilidad, las energías renovables no convencionales, la biocosmética, la nutracéutica y la biofarmacia que usan el conocimiento ancestral y tradicional para el descubrimiento de compuesto bioactivos, entre otros. El reto es escalar estas alternativas para que se vuelvan la generalidad y no la excepción.



Se dio un gran paso con la Misión de Bioeconomía. El potencial de Colombia es grande en un modelo que puede generar un gran impacto social, disminuir la presión sobre los ecosistemas y sentar las bases para un capitalismo democrático, como yo lo llamo. Una comunidad empoderada, con capacidad instalada, infraestructura para la innovación y el desarrollo, ingresos justos y empleo de calidad logra revertir el efecto nocivo y disminuir los riesgos de detrimento de los ecosistemas. Con el modelo actual de proveeduría de materias primas en las condiciones de precariedad logística, las regiones nunca van a ser competitivas porque están atrapadas en este círculo vicioso donde el tejido social se deshace y la economía no crece.



Estamos llamados a conciliar nuestra visión de desarrollo, una que ponga en el centro el bienestar de los ecosistemas y de la humanidad. Sea cual sea nuestra visión de desarrollo, esta debe estar dirigida a pensar en el equilibrio y armonía entre los diferentes elementos del sistema porque no somos dueños del sistema, hacemos parte de él.



MABEL GISELA TORRES TORRES



