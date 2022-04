El conocimiento en la era de la transformación social

La ciencia, la tecnología y la innovación deben ser consideradas por los tomadores de decisiones como elementos prioritarios en la construcción e implementación de planes de desarrollo, y también deben servir como herramientas para la construcción de planes de etnodesarrollo y planes de vida, de tal forma que se articulen a una visión de país, de territorio y de comunidad para la generación de bienestar y de desarrollo económico sostenible.

Un gran logro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido el de pasar de un 27 por ciento de planes departamentales de desarrollo que contenían un capítulo o subcapítulo de ciencia, tecnología e innovación a tener 91 por ciento de planes de desarrollo con este componente. Sin embargo, como país, tenemos un gran reto: el de pasar de la planeación a la praxis y el de articular el conocimiento con la construcción de políticas, estrategias y acciones en pro de generar inversiones coherentes de acuerdo con la demanda de la dinámica actual.



Uno de los grandes retos es consolidar el ecosistema de investigación, innovación y productividad que incluya a los distintos actores, entre otros, la academia, la comunidad, las empresas y las instituciones, en pro de la soberanía científica y tecnológica. Un ecosistema que tenga como propósito construir soluciones en un mundo ‘glocalizado’ que requiere de acciones puntuales y estructurales para generar cambios y transformaciones que impacten de manera positiva a la sociedad.



Cuando pensamos en calidad y acceso a la educación, de inmediato tenemos que remitirnos a esas grandes brechas que existen entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia, lo público y lo privado. La educación juega un papel fundamental porque es una herramienta de apropiación, empoderamiento y de construcción de capacidades. Sin embargo, es importante reconocer que nos estamos moviendo en el marco de una educación descontextualizada que no incentiva el pensamiento crítico y reflexivo y que además no está considerando una formación basada en los activos de la nación.



Es necesario seguir repensando el papel de las universidades en este nuevo marco de acción. Una universidad no genera cambio solo por ser universidad, lo verdaderamente transformador y disruptivo es afrontar el reto desde la generación de liderazgos, y para ello, el componente de extensión debe convertirse en un estandarte.



Por ello, se hace necesario que consideremos la integración de una mirada territorial a los programas de formación y promover la creación de plataformas locales que permitan una mejor interacción entre universidad, empresa, Estado y sociedad. Estas, pensadas como detonantes y movilizadoras del conocimiento, y en la dinámica del diálogo e intercambio de saberes como práctica que democratiza el conocimiento.



Hoy más que nunca, y en medio de la crisis generada por el covid-19, la guerra entre Ucrania y Rusia, el cambio climático global, entre muchos otros fenómenos, es urgente considerar la democratización y desjerarquización del conocimiento para construir capacidades y permitir el acceso de una manera más equitativa, de tal forma que el país pueda afrontar las problemáticas sociales, ambientales y económicas de manera ágil y con mejores herramientas. Esta reflexión abre el espacio para mencionar una de las estrategias que como país y en mi ejercicio como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación propusimos e implementamos, Más Labs en Región.



Más Labs en Región es una iniciativa que ha permitido democratizar el conocimiento, el talento y la infraestructura. Colombia pasó de tener laboratorios de biología molecular de bioseguridad tipo II y III, concentrados en siete ciudades capitales, a tener 91 laboratorios en 29 de los 32 departamentos del país. Esta iniciativa ha logrado incorporar más de 300 doctores y a la vez incrementar la investigación y desarrollo en áreas de la salud.



De esta manera, Colombia tendrá una capacidad instalada para afrontar enfermedades tropicales como el paludismo, dengue o chikunguña. Aun así, los recursos siguen concentrados en las ciudades capitales, y esta falta de capacidad instalada no ha facilitado la gestión y la apropiación del conocimiento, y ha generado la fuga del talento humano, situaciones que acrecientan las trampas de pobreza, en especial en las regiones apartadas de Colombia. El país debe procurar capitalizar y potencializar estos conocimientos.



La Misión de Sabios propuso como eje central una “Colombia hacia una sociedad del conocimiento”. Necesitamos cambiar este pensamiento de fragmentación del conocimiento y construir una propuesta de integración de saberes que transversalice las diferentes disciplinas para dar respuestas acertadas, pertinentes, eficaces y eficientes en una sociedad que así lo exige. Necesitamos retomar el valor del conocimiento ancestral y tradicional como parte de las herramientas que han transformado realidades.



De Orlando Fals Borda —a quien tuve el honor de conocer y con quien compartí en mis épocas de estudiante de la Universidad del Valle junto a otro gran pensador como lo es Álvaro Pedroza, y además, a mis 16 años, tuve el privilegio de ser su monitora— conocí el método de Investigación Acción Participativa (IAP), que propone conocer y actuar. Una de mis grandes lecciones de esta relación ha sido la de entender que la producción del conocimiento debe estar orientada a proveer de herramientas para entender las realidades y transformarlas. En la época actual es necesario traer estos aprendizajes del método de IAP; el conocimiento nos debe permitir comprender, crear y trascender. Tanto el pensamiento como el conocimiento evolucionan, tienen vida y se adaptan.



Un líder del Bajo Atrato decía: “Yo soy bruto de letras, mas no de conocimiento”. Un país como Colombia requiere del conocimiento para cerrar las brechas y construir un presente y un futuro promisorios.



