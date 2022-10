Transición ¡bien pensada!

Que el Parlamento Europeo le haya otorgado al gas natural la denominada etiqueta verde no debe ser un tema menor para países como Colombia, que son privilegiados al tener este energético en las cantidades suficientes como para garantizar confiabilidad en la prestación de este servicio público (y el más económico de la canasta familiar). Cerca de 600 diputados de 27 Estados miembros de la Unión Europea aprobaron la propuesta de otorgarle la etiqueta verde al gas natural, con apoyo de los partidos verdes. Esto lo hace equivalente a los renovables no convencionales como paneles solares y aerogeneradores.



Recientemente, Liz Truss, nueva primera ministra del Reino Unido, levantó la prohibición para realizar proyectos de fracking y más perforaciones costa afuera en el mar del Norte, con miras a incrementar la producción de gas natural. Según The Economist, el fracking o fracturación hidráulica, se venía usando en Alemania desde 1950 sin un solo incidente ambiental, hasta que el pánico en redes sociales llevó a su prohibición apenas en 2017. La conclusión es obvia: no es posible hacer costosa la energía y al mismo tiempo velar por el bienestar de la población humana. En palabras del experto en energía Scott Tinker, “la energía no va a eliminar la pobreza, pero no podemos eliminar la pobreza sin energía”.

Y ahora el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene al 6 % de los hogares en Europa usando leña para cocinar y calentarse, cuando un año atrás el porcentaje era cero. La electricidad alcanzó el precio de 1.000 euros por megavatio hora, el más alto de la historia, en tanto que el costo del gas natural de corto plazo ha alcanzado los 340 euros por megavatio (también el más alto de la historia). En Polonia se hacen largas filas para comprar carbón. Según el Financial Times, miles de fábricas en Europa han tenido que paralizar la producción. Alemania, a pesar de haber invertido 500.000 millones de euros en aerogeneradores y de que ya pagaba las tarifas de electricidad más altas del mundo antes de la guerra en Ucrania, en julio pasado desempolvó 20 plantas térmicas de carbón, de nuevo con apoyo de los partidos verdes. Italia aumentará el consumo de carbón para reducir el de gas ruso en 1.180 GBTU entre agosto de este año y marzo de 2023. En total, los gobiernos europeos están invirtiendo 50.000 millones de dólares en renovar plantas de generación eléctrica de gas y carbón.

Europa le habla a Colombia. No podemos hacer una transición energética a espaldas de las bondades del gas natural y poniendo en riesgo nuestra seguridad energética y el bienestar de los colombianos. El científico Vaclav Smil asegura que se requiere una transición inteligente, dado que todo en la humanidad depende del costo de la energía.

En ninguna parte del planeta están ni cerca de reemplazar el gas como fuente de generación eléctrica, ningún país se ha acercado a un 50 % de generación de viento y sol sin ser completamente dependiente de un país vecino que sí tenga energía en firme.

No existe un energético más económico ni estratégico en la lucha contra el cambio climático que el gas natural. El gas natural, además de ser el energético más consistente para agilizar la transición energética, es clave para reducir pobreza y tiene un amplio potencial para satisfacer demandas sociales, entre ellas, la seguridad alimentaria. Colombia cuenta con una industria dispuesta a contribuir con este objetivo y encontrar oportunidades para producir fertilizantes como insumos a nivel nacional; una labor que nos ayudará a liderar la lucha contra el hambre en nuestro país y en el mundo.

Una transición energética debe ser responsable con el entorno y justa con el bolsillo de los colombianos. Pero, sobre todo, debe ser inteligente para cobijar todas las necesidades del país, sin apartar el gas natural como el energético clave de un modelo sostenible económico, social y ambiental, basado en energías renovables y tecnologías de cero y bajas emisiones.

LUZ STELLA MURGAS

* Presidenta de Naturgás

