Nuestro mejor legado, la no repetición de las desapariciones forzadas

En Colombia conmemoramos la semana del detenido-desaparecido, la cual fue establecida hace más de 30 años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y liderada en Colombia por Asfaddes, la primera organización de víctimas de desaparición forzada, constituida en razón a la desaparición de estudiantes de las Universidades Nacional y Distrital, así como de otras personas relacionadas con ellos, en el caso conocido como ‘Colectivo 82’, porque precisamente fue en ese año, en 1982, en que ocurrieron esas desapariciones forzadas.

Envío a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos un mensaje de solidaridad con el irrestricto compromiso de la Unidad de Búsqueda en acompañarlos y apoyarlos para que puedan, en lo posible, aliviar el dolor que les ha generado la constante incertidumbre.



En esta semana del detenido-desaparecido, es importante reconocer la contribución que han hecho las familias y las organizaciones de derechos humanos a la protección de las personas que se enfrentan a la desaparición forzada. Han desarrollado de manera permanente y persistente acciones de denuncias y propuestas para que se reconozca la existencia de desaparecidas y desaparecidos forzadamente en Colombia, así como la necesidad de establecer mecanismos para proteger a las personas contra las desapariciones forzadas y a las familias en su derecho a buscar, a saber y a tener una respuesta del Estado sobre la verdad de la suerte y paradero de sus seres queridos.



Las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas han movilizado distintas acciones, estrategias y alianzas para conseguir que hoy existan mecanismos que pretenden remediar la desprotección histórica del Estado. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Desaparecidos, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el registro de las personas detenidas, el delito de desaparición forzada, la misma Unidad de Búsqueda de Personas son algunas herramientas que hoy tienen quienes que enfrentan a este atroz crimen y que no tuvieron miles de personas antes de la década del año 2000. La desaparición forzada y la respuesta de Estado no han hecho parte de la agenda pública.



No obstante, esas herramientas jurídicas e institucionales no transforman las realidades si no están acompañadas de la voluntad, consciencia y determinación de quienes tienen la responsabilidad de desarrollarlas en protección de las personas. Las denuncias que hoy se hacen de la existencia de personas desaparecidas durante el paro nacional y la incertidumbre sobre la suerte de personas detenidas son una manifestación de la necesidad de reforzar la eficacia de los mecanismos para que garanticen la prevención y no repetición de las detenciones desapariciones del pasado.



No repetir la historia de dolor será nuestro mejor legado. Por esto, seguiré recomendando que las instituciones responsables refuercen las medidas adoptadas hasta ahora, con el fin de consolidar un registro unificado, actualizado y accesible al público de las privaciones de la libertad, que permita saber qué personas se encuentran desaparecidas a fin de activar todos los mecanismos de protección. Este es el mejor homenaje a las familias y organizaciones que han buscado durante años a las personas desaparecidas.



Es sumamente indispensable que se inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora, de las personas cuya desaparición se alega. La búsqueda inmediata es la diferencia entre el hallazgo o la incertidumbre prolongada. No son admisibles reacciones negacionistas o eufemísticas como respuesta a la reclamación de búsqueda inmediata. Una persona detenida por autoridades de quien se oculta información sobre su paradero, no importa cuanto tiempo ello ocurra, es una persona detenida desaparecida de acuerdo con los estándares internacionales. Podemos hacer que esto nunca más ocurra, los invito a sumar esfuerzos para hacer que la no repetición sea una determinación institucional que transforme las realidades de quienes reclaman la protección del Estado. Tenemos la oportunidad histórica de construir paz en medio de las dificultades que enfrentamos día a día.



Luz Marina Monzón Cifuentes

Directora General Unidad de Búsqueda (UBPD).