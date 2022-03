Votar por un tamal está mal

El país político está en revuelo. Llegamos mañana a otro día electoral, con candidatos a porrillo. Abre uno la nevera y sale uno. Pero la de este domingo es una de las elecciones más importantes en muchos años.



Vamos a elegir padres de la patria, o de la plata en muchos casos, que nos van a representar en el Congreso de la República. Y se escogen candidatos presidenciales 2022-2026. Así que nuestro voto, más que nunca, es muy valioso. Me refiero para la democracia, porque muchos lo ven valioso en efectivo.



Admiro a quienes se lanzaron, pues nuestro Parlamento no es de los más prestigiosos que digamos. Pero siempre es atractivo, en esta crisis de desempleo de 13,5 %, con más de 3,35 millones de desocupados, llegar a ganarse más de 34 millones al mes, o sea, 34 salarios mínimos, y asistir 9 meses al año a sesiones en Cámara o Senado, porque el actual no quiso recortar vacancia, con C, no con G.

Pero ese es nuestro sistema de representación política. Y el Congreso es fundamental. Como escribió en estas páginas el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, “la rama del poder público llamada a proteger la democracia y la Constitución nacional es, en esencia, la Legislativa”. Este es el máximo órgano encargado de las leyes, de reformar la Constitución, dado el caso, también de llevar proyectos que representan las necesidades de la gente, de ser la voz del pueblo, de ejercer control político, y también trabajar de la mano con el Ejecutivo. ¿Estoy erudito?



Este Congreso es fundamental por el momento que vivimos, sin partidos fuertes, lleno de necesidades de la gente, que apenas se está quitando del tapabocas después de dos años de pandemia, que deja 140.000 muertos, con una corrupción rampante y campante, con una educación profesional costosa, con medio país en pobreza, con una inseguridad desbordada. El otro día fui a misa y me robaron la novena. Se necesitan reformas. La de la justicia, por ejemplo, es urgente; con la de la salud. El Congreso que elijamos deberá implementar el aborto. Los veré. Porque eso de las 24 semanas fue un exceso.



Hay peligros. Según la Misión de Observación Electoral, hay 131 municipios con riesgo electoral, sea por fraude o por presencia de grupos violentos. Pero hay libertad e institucionalidad electoral. También hay rabia por las injusticias. ¿Cómo así que 17 aspirantes a las curules de paz, es decir, las víctimas, en la Costa tuvieron que renunciar por falta de garantías? No les valió encadenarse. Dicen que ni siquiera les dieron los anticipos que por ley les debían otorgar en enero. ¿Curules de paz? Podéis ir en paz. ¿Y el Estado, es decir, el Gobierno, la Registraduría? ¿Se permitirá elegir a los victimarios? Qué vergüenza.



Cambiar las cosas está en nuestras manos. Tenemos que elegir bien. Vender el voto por un mercado, por un tamal envuelto en 100.000 o 200.000 pesos ta mal, muy mal. Es vender la conciencia y los derechos sociales. Porque el político que compra también se vende, y entonces se esfuman los acueductos, la tecnología, las vías. Así que no venda su voto, que es vender el futuro de sus hijos.



Hay buenos candidatos, comprometidos, honestos. Digo de memoria. Ahí está Gabriel Cifuentes, para la Cámara, joven académico, defensor de la paz. O Julia Miranda, una protectora del medioambiente, o el politólogo Fernando Posada. Para Senado, el gran pacifista Humberto de la Calle o David Luna, exministro de Estado. La periodista Mábel Lara, igual que Sandra Borda, respetada académica.



No sigo. Solo les digo que de votar bien puede depender el futuro del país. Prohibir llegar a la urna con celular es importante y vigilar que no lo use el elector. De golpe los compradores de votos quedan como el hijo de la vaca Gando y el toro normando. Votemos bien, por favor.

