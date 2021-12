Ven, Salvador nuestro

Estamos ya en el tercer día de la novena de aguinaldos. Oh, divino infante, "ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada", debemos decir todos en este país, que vio este año las verdes y las pintonas, pues el covid nos azotó sin piedad.



Acordaos, queridos lectores, de que hubo días de más de 600 muertos por esta causa. Acordaos de las UCI al tope. Acordaos de que ya pasamos de 129.000 muertos. A pesar de todo, hay que seguir cuidándonos, celebrar con natilla, buñuelos y mesura, que algún día, sin tapabocas, podrán, por fin, lucir la sonrisa de sus dulces labios. ¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado!, ¡que ómicron sea desterrado!



Se va este año, uno de los más duros para la humanidad agobiada y doliente. Y como aquí pisamos aceite y, además, nos empujamos, con el covid en pleno furor hubo largas protestas, con todo el derecho, pero también vandalismo, destrucción de bienes públicos –Epa Polombia–, muertes de 28 personas –¿quién mató al alegre Lucas Villa?– jóvenes y centenares de policías heridos, bloqueos desalmados que causaron muertes de divinos infantes, quienes no pudieron pasar para ser atendidos.



Si hubiesen venido por ahí la Virgen María y San José, en tiempo cercano, el Niño habría nacido en un bloqueo, al calor no de un buey, sino de una llanta ardiendo. Y hubo desabastecimientos y se encareció todo. Ya se sabe que los precios son un ascensor sin botón de bajada. Niño que apacientas, con suave cayado, subieron los precios y nunca han bajado. De Israel anhelo, Pastor del rebaño, que nunca más bloqueos veamos.



Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío, como riego santo, pues está muy mal la gente del agro. Los insumos son un abono, pero para la ruina. Un bulto de urea cuesta 215.000 pesos, y hace un año costaba 85.000. Un abono triple-15, 185.000, el triple. Ven, que ya María previene sus brazos, mas José no trae, pues todo esta re caro.

Al ver semejantes precios, y cómo le compran barato al labriego, le dan ganas a uno de volverse congresista. No para ganar los 34’417.000 de sueldo, sino para decir en ese lenguaje elevado de padre de la patria: "Marica, ya no más", como dijo la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, la de "Anatolio, vote sí". Porque los charlamentarios no cuidan la lengua. Se dicen hasta malnacidos, pero terminado en ‘ridos’. Y otras lindezas, que no repito, ante el pesebre, que se asusta hasta la mula. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios.



Con las novenas cierra sesiones ordinarias el Congreso. Los Anatolios votaron sí para la reforma tributaria. Y votaron sí para la reforma de la Policía; también para un proyecto anticorrupción, que llevaba un mico de censura de prensa. Menos mal se cayó, porque la prensa y el país demócrata se pusieron de pie y dijeron "no más". Se hundió, y debe quedarse donde está el galeón San José, porque si no, no se habría podido criticar a la plenaria del Senado por romper el quorum, o contestar desde la playa a la hora de votar la reducción de vacaciones, que es de tres meses, con gastos pagos. Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado, que trabajen más, en Cámara y Senado.



Un feliz descanso, mucho bronceador, que no se vayan a quemar. Pero deben venir pensando en el campo. Porque esos millones de informales que no tuvieron aumento del mínimo a un millón son, por lo general, campesinos. Y si el agro sigue sin oportunidades, ellos dirían: “Marica, no más, y crecerán los cinturones de miseria en las ciudades. Y habrá más inseguridad, más rebusque.



Pero, bueno, se viene un año de campaña política. El país soñado. Lo importante es elegir bien, votar a conciencia. "Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos". Ven, no tardes tanto. Feliz Navidad.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

