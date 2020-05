‘Uribito’ y los mayores de 70

Hoy, estimados lectores, hay varios temas en el tintero. Que ya no es tintero, sino el teclado. Uno, taquillero, podría ser el de la decisión la Corte Constitucional que resolvió guardar la distancia judicial con su prima, la Suprema, y permitirle al exministro Andrés Felipe Arias, o Hectarias, impugnar el fallo que lo condenó a 17 años de prisión por el caso Agro Ingreso Seguro. Como en el fútbol, van a acudir al VAR después de varios años de terminado el partido.

Claro que la Suprema acata pero no comparte el que se le conceda la tutela, que puede favorecer, según algunos nombres, sobre todo a ‘buenos muchachos’ del uribismo, que podrían dejar el confinamiento, pues hay varios guardando la distancia antisocial. Se dice que no, pero creo que habrá choque de trenes y de trinos.



Lex est lex, pero lo importante es que la justicia sea justa y que los políticos no suban a los estrados. Y que también se acuerden de los miles de presos hacinados que no reciben sino la visita del covid-19. Varios de ellos, ya en la segunda instancia ante las altas cortes celestiales. Y me parece, si no estoy mal, si la memoria no me falla, que la justicia es para todos.



Pero este no era el tema, mas, como me decía una amiga, no resistí la tentación de tocarlo. Hoy quería hablar de los mayores de 70. Y no estoy todavía por allá, pues soy mucho menor que Uribe. Pero Uribe Uribe, me dijo una compañera.

Hay que replantearlo, porque la depresión, la ansiedad, (...) para muchos pueden ser peores que el covid-19. No sea que salga primero Andrés Felipe de la cana que los viejos de la casa. FACEBOOK

TWITTER

Pero, sí, señores y señoras, este coronavirus, que ha causado tanto dolor en el mundo, ha traído duros cambios para todos. Pero, como pasa con la justicia, más para unos que para otros. Y los mayores de las siete décadas han sido afectados seriamente en lo económico, en lo anímico y en lo social... Ya inclusive se está despertando un movimiento denominado ‘la revolución de las canas’, parecido al de los presos uribistas, que es la revolución de los encanados.



El hecho es que los mayores de 70 llevan ya 65 días confinados, se supone que en busca de cuidarlos, pues los “abuelitos”, como les dice el presidente Duque en su noticiero, son la población de mayor riesgo. Hay en Colombia más de dos millones de ellos. Y las estadísticas oficiales dicen que llegan casi al 10 por ciento de contagiados. Pero el 51 por ciento ha fallecido. No se puede negar, sin ser irrespetuoso, que el motor no es el mismo; ya hay fuga de aceite, las rótulas suenan y, como dicen los mecánicos, falla el ‘chicler’.



Pero hay clásicos, engallados, repotenciados, muy vitales que piden kilómetros, que se sientan capaces, incluso, de echar una cana al aire, que son útiles y tienen que producir. Y en todas las profesiones: juristas, médicos, ingenieros, etc. Además, que son líderes y jefes de empresa. Otros necesitan buscar el pan de cada día. Según el Ministerio de salud, uno de cada tres logra pensionarse. ¿Y los otros? A mi abuelo a los 70 no le dolía una muela, pues ya no las tenía, pero aún era arriero y caminaba kilómetros diarios.



Claro, hay que protegerlos, reconocerles, agradecerles. Pero hay que ser justos y humanos y entender que muchos necesitan salir, el país mismo los requiere. Que muchísimos de ellos que no pueden seguir por un mes más poniendo el bolero Ansiedad necesitan laborar y tener esparcimiento, echar un chico de billar, pues, aún las gariteras les ponen bolas; jugar golf, caminar, sentirse útiles. Ellos, como todos, si no están enfermos, tienen derecho a salir, guardando los protocolos. Nadie más que una persona de esa edad para ser prudente.



Hay que replantearlo, y pronto, porque la depresión, la ansiedad, la autoestima, la falta de estirar el músculo que aún estire, para muchos pueden ser peores que el covid-19. No sea que salga primero Andrés Felipe de la cana que los viejos de la casa.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com