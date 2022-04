Una cachetada nacional

Ya vimos, en la entrega de los Óscar de la Academia, el cachetadón –a lo doña Florinda a don Ramón en el Chavo del 8–, que le dio el actor Will Smith al humorista Chris Rock por hacer una broma desconsidera a su esposa, Jada Pinkett, sobre su cabeza, pues ella sufre de alopecia.



No todo mundo se deja tomar el pelo. El humor es algo muy serio y tiene su arte, sus límites y sus escenarios. A Smith se le fue la mano. Y después la lengua. Un reclamo vehemente era suficiente. Se arrepintió y pidió perdón, pero lo puede sancionar la Academia. Rock ganó visibilidad, y le salió de ‘cachete’.



Son momentos en que la ira le puede a la mesura. Y que se viven todos los días en este mundo irascible, nervioso y de débil salud mental. Aquí hubo un actor de la película ‘La otra mejilla’, que decía “si me lo encuentro le doy en la cara, marica”.



La violencia siempre es condenable y errada, pero hay veces no sabe uno cómo actuaría ante personas que hacen tanto daño. Pienso, luego insisto, ¿qué se sentirá en nuestras carnitas si uno se encuentra a Vladimir Putin y además este le hace un chiste cruel como que en Ucrania no ha pasado nada?

Es posible que uno se vuelva actor de reparto, pero de bofetones. Porque él se está burlando no de Zelenski, sino de todo un pueblo y de todo el mundo. Sigue matando civiles en Ucrania y causando una tragedia humana. No se sabe bien cuántos muertos civiles van. La ONU dice que 1.179. Pero en el terreno se habla de miles. Un equipo médico de la Cruz Roja, que entró antier a Mariúpol, dijo: “Nos quedamos sin adjetivos para describir los horrores que ha sufrido la gente”. Allí, miles se han ido. Hay cuerpos en la calle y 160.000 personas sin luz, sin agua, sin comida, dice el alcalde local. Pero con más valor humano que Putin.



¿Y el mundo, China, las demás potencias, no merecen un sopapo para que hagan más para detener esta tragedia? Ucrania nos necesita a todos.



Y aquí, qué sentiría uno al encontrarse de frente con los autores materiales e intelectuales de atentados en Bogotá, como el del barrio Arborizadora, donde murieron los niños Daniel Duque, de 12 años, y Salomé Rangel, de 5. Inocentes, tiernos, ilusión y amor de los padres. Justicia por mano propia no es el camino. Pero es que indigna y entristece que estén cayendo los niños por la acción de unos orates.



¿Y no se volverá uno un Bruce Lee si se encuentra a esos sujetos elegantes que se bajaron de un carro como de Hollywood y atracaron a un señor mayor en silla de ruedas al que zarandeaban sin piedad para robarle una cadena, mientras el hombre gritaba por auxilio? ¿A dónde hemos llegado?, decía un preso. Lo malo es que aquí si los pillan se vuelan o salen al otro día y vuelven por la silla de ruedas.



Una cachetada nos dio la Selección Colombia, que jugó, pero con nuestras ilusiones. La vi pocas veces como verdadero equipo, con identidad, con toque toque efectivo. Todo triste, pues perdimos hasta la fe y eso es muy grave. Pero el amor por el onceno patrio debe seguir vivo. Cómo será que casi me le adelanto a Smith ante uno que hizo el chiste de que emocionaba más una asamblea de copropietarios que la Selección.



A enmendar con nuevos talentos y un técnico extranjero. Pero la Selección es el reflejo del país. Y ese es el estado de ánimo nacional. Estamos un poco alicaídos, vamos como a fuego lento, como resignados. Y eso es muy grave. Porque la justicia va despacio y le hacen goles; lentos el empleo, la seguridad, la recuperación económica. Los dirigentes tienen que cambiar de ritmo y trasmitir ilusión a la gente. No podemos perder de locales. Se necesita un revulsivo, una cachetada nacional que nos despierte.

Recordemos que el país, como la Selección, se anima desde el banco.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)