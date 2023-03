Alguien dijo que Colombia es un país único. Es verdad. Único en nuestro continente bañado por dos océanos, Atlántico y Pacífico, y lejos de ser un país pacífico. Está lleno de ríos y afluentes, tierras fértiles, variedad de climas, páramos y selvas; un país lleno de oro, esmeraldas, petróleo, más de 58.000 especies registradas. Sapos y micos, sobre todo. Además de ser un país enculebrado. Y paradójico. Tenemos cóndores, pero también águilas negras.



Somos una despensa agrícola, pero todo por encima de las nubes. Tenemos plátano, papa, panela, yuca, hortalizas, frutas tropicales. Pero también tenemos huevo, porque tenemos guerras, desplazados, sicariato, masacres, corrupción, pobreza y división política.

Así que yo creo, y no soy el único, que este sí es un país único. Y le surgen a uno no solo un montón de recuerdos ingratos, como cantó Vicente Fernández, sino muchas preguntas. Porque hay una sociedad que resiste, que produce, hace empresa, que estudia y se supera, pero también ha ido perdiendo valores. Un día, las 11:30 en un reloj tal vez serían, el maestro Darío Echandía dijo que “este es un país de cafres”. Tenía razón. Y de cocafres.

¿Será este el único país del mundo en el que en una de sus más bellas ciudades, San Marta, que tiene tren, pero no tiene tranvía, unos animalistas construyeron un refugio para gatos y durante años los cuidaron, los vacunaron y protegieron, pero algún cafre esta semana le prendió fuego al refugio y quemó a 50 felinos, que perdieron sus siete vidas maullando y pidiendo auxilio? Permita Dios que capturen al gaticida y que pague cárcel, porque a veces a la justicia, en este país único, le meten gato por liebre.

Pero no todo está perdido. Yo creo que es cuestión de valores, de educar bien, queridos profes, de ejemplos desde las más altas instancias y desde los mismos hogares.



¿Será este el único país del mundo donde se siguen reclutando niños para la guerra -Las Farc reclutaron a 18.677, según la JEP-, pero también los elenos y bandas criminales? Es que aquí no solo Mambrú se va a la guerra, qué dolor, que dolor, qué pena, sino los niños, que se los llevan los cafres. Por eso, hay que apoyar los intentos de paz.

¿Será este el único país del mundo en el que unos energúmenos hinchas de Millonarios expulsan de una tribuna de El Campín a un padre con su hijo de solo siete años, vestido con los colores de Millos, solo porque un jugador de Águilas Doradas le regaló una camiseta? ¿Será el único mi país que marca para siempre a un niño que aún no entiende de odios e intolerancias?

¿Será este el único país del mundo donde casi 4.500 especies se encuentran amenazadas, pero abundan como conejos elefantes blancos y nadie los esteriliza?

¿Será este el único país del mundo en cuya capital los ciclistas van por sobre los peatonales veloces, y si se les pide que se bajen, “de malas, sapo”? ¿Será este el único país del mundo donde es casi natural saltarse el torniquete de TransMilenio? Claro que ha mejorado. Hay más policía, hay personal del sistema. Nunca es tarde, como dice Petro, sigan defendiendo TransMileno.

¿Será este el único país del mundo donde las disidencias de la paz, no dejan vivir en paz a los firmantes de la paz?

¿Será este el único país del mundo donde solo basta poner direccionales para que el conductor de atrás acelere? ¿Será este el único país del mundo donde la gente parece buscar un aviso de “prohíbo parquear” para parquear?

¿Será este el único país del mundo donde se compra desde un voto, un contrato, un puesto en la fila o inclusive, un puesto político?

Pero no todo está perdido. Yo creo que es cuestión de valores, de educar bien, queridos profes, de ejemplos desde las más altas instancias y desde los mismos hogares, que la dignidad y la con ciencia, como el cariño verdadero, no se compran si se vendan. Yo sueño, con que esto cambie. Ah, pero este es el país donde “soñar no cuesta nada”.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

