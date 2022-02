Un país resignado

Esa frase del nobel Albert Camus de que “la Selección es la patria” es cada día más real en nuestro país. Las dos derrotas de Colombia, en Curramba contra Perú y en Argentina contra la Albiceleste, son consecuencia de un mal saque, pateado desde la misma Federación. Y lo que mal empieza mal acaba. Estamos prácticamente eliminados del Mundial de Catar. Sin ser pesimista, se ve más fácil rescatar el galeón San José el mes entrante.



(También le puede interesar: Un mensaje de esperanza)

Se necesitan muchas cosas. Estamos de séptimos, apenas por encima de Bolivia. Toca seguir haciendo cuentas, como siempre en este país, acostumbrado a estar esperando milagros. Porque la Selección es un enfermo en UCI, familiar del país entero, y los médicos nos han dicho esa frase que es un mazazo en el alma: “Recen mucho, pues en cualquier comento se nos va”.



Se nos puede ir. Se tienen que dar muchas cosas, algo así como que almuercen Santos y Uribe dos veces por semana, que se detenga en seco el calentamiento global o que Biden, Putin y Xi Jinping se sienten a jugar damas chinas. Y el enfermo no se ayuda. La Selección parece no tener ganas de vivir más, no se le ven pasión ni garra, como que no son conscientes de que representan a todo un país que sufre y hace fuerza. Y se puede ganar la copa rota, pues lleva 646 minutos sin anotar, y de golpe podemos ser campeones del mundo como la de más tiempo sin hacer goles. Qué triste.



¿Por qué a los jugadores que golean con sus clubes en Europa se les moja la pólvora en la Selección? Unos sospechan que un día no los quisieron hacer contra Ecuador y Uruguay para sacar al portugués Carlos Queiroz y se quedaron así. Y así como están hoy, flojos en defensa, en el mediocampo y en ataque, es posible que no le hagan gol ni a Llaneros jugando congelados.

Este pueblo, rodeado de motivos de sufrimiento, es un camerino dividido, polarizado, y necesita motivos de unidad y orgullo; necesita alimentar esperanzas, así sean las de ir a un mundial. FACEBOOK

TWITTER

Aquí todo ha sido mal. Sacaron a Néstor Pékerman, en un acto ingrato: él nos llevó a dos mundiales y más lejos que nadie en la historia. Nos puso a jugarle de igual a igual a Brasil. ¿Qué dicen los que le hicieron el cajón? La Selección es la patria, y los jugadores son como ministros de Estado: se necesita un presidente que los sepa escoger, ponerlos donde mejor rindan, dirigirlos, exigirles trabajo armónico, transmitir ánimo. Pero Reinaldo Rueda, que puede quedar como eliminador en dos ocasiones, se ve frío, dudoso, cambia tarde, como el Presidente, casi al borde de la moción de censura.



Catar está casi en Marte. Y aunque no se crea, es grave. Este pueblo, rodeado de motivos de sufrimiento, es un camerino dividido, polarizado, y necesita motivos de unidad y orgullo; necesita alimentar esperanzas, así sean las de ir a un mundial; necesita elevar el estado anímico, que cambia las relaciones, inspira y lleva a producir más y mejor. La Selección en un mundial es también oportunidades y economía, desde la informalidad hasta las grandes empresas; es comercio, restaurantes llenos.



El combinado nacional es el reflejo de lo que somos. Y es aquí donde da angustia. En los últimos juegos de nuestra Tricolor se veía resignación, con la que parecemos estar todos en este país, donde nos pasan cosas muy duras y como que no sentimos la camiseta. En Arauca, desgraciadamente, hay tiro libre: solo en enero mataron a 60 personas, y esto se oye lejos, más allá de Catar. En 2021 hubo 96 masacres, y tristemente parecemos resignados. El año pasado fueron asesinados 145 líderes sociales y en 2022 siguen matando, incluidos guardias indígenas. Nos hicieron el golazo de llevarse 70.000 millones de pesos que eran para internet rural, y pronto será un partido viejo. No hay justicia.



La Selección y todos tenemos que reaccionar y recuperar el espíritu de ganar, de amor al país, de trabajar en equipo, de no agarrarnos en el camerino. Pero todos dependemos de los dirigentes. O si no, nos siguen goleando.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)