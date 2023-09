Un país de ojos rojos

Aquí de nuevo, puntualito, como dice Petro. El sábado pasado no escribí, como espero que lo hayan notado los queridos lectores. Y los menos queridos. Estaba con una congestión peor que la de la pobre Bogotá, por una de esas gripas de ojos rojos, que lo dejan a uno sin voz, oís, como dicen en el Valle. A veces Valle de lágrimas, como tantas zonas en Locombia. La semana pasada asesinaron a la lideresa y candidata al concejo de Jamundí, Claudia Ordóñez, y a su esposo. Que no queden impunes estos nuevos crímenes. Según Indepaz, ya van 97 líderes sociales asesinados en 2023.



Y, como soñar no cuesta nada, soñé que la gripa se había unido con el dengue, el covid y el chikunguña, como decir Eln, disidencias y ‘bacrim’ juntas. Es decir, me salvaba un milagro. Pues ahí vamos saliendo.

Se me ocurre que eso –ahí vamos saliendo– deberíamos decirlo como sociedad. Ya es hora de respirar mejor, que nos calme esta fiebre de ofendernos y matarnos, de odiarnos. Pero desafortunadamente, este país sufre de muchos males que nos mantienen con los ojos rojos. Hay conjuntivitis nacional.

Son pocos los hechos positivos. Los violentos estornudan aquí y allí. Y todo es una paradoja. A las disidencias de las Farc, el día preciso de los acercamientos con el Gobierno, se les ocurre, como siempre, celebrar con pólvora y asesinaron en forma aleve a dos policías en Meta, el intendente Edwin Alfonso Rodríguez y el patrullero Edisson Harvey Velásquez. El coronel Jonathan Sandoval y el subteniente Víctor Alfonso Guerreros resultaron heridos.

En lo político no salen las cosas. Petro por fin se reunió con los representantes de los gremios, al menos hubo tinto humeante, ojalá de la Federación de Cafeteros, pero, horas después, cuando había que cementar el camino de la Unidad Nacional, el Presidente atacó a Argos.

Este es un país de carraspeos, dolor de huesos y ojos rojos; el jueves, este diario publicó foto de Mauricio Dueñas, tomada a muchas otras fotos, de muchos dramas y tragedias y llantos, y junto a ellas una mujer, seguramente madre de uno de los desaparecidos, que interpreta el dolor y la desolación de otras miles de madres. Era el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, un día de los ojos húmedos.

En el contexto del conflicto armado y desalmado que ha vivido este país hay más de 100.000 personas que jamás volvieron, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Ese es un peso en el alma que no tiene nombre. Si, en esta inseguridad en que matan hasta por un anillo de fique, se angustia uno cuando un hijo se demora una hora, ¿cómo será cuando pasa un día, un mes, 10, 15 o 20 años?

Debajo de esa foto del dolor se informaba que La JEP imputó al general Mario Montoya y a otros ocho militares por 130 casos de ejecuciones extrajudiciales. O ‘falso positivos’ –por donde se los mire, negativos–, ese capítulo tenebroso y triste en que, entre 2002 y 2008, 6.402 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros. La justicia dirá y la conciencia sabrá. Pero no podemos seguir en la incertidumbre. Aquí otra de las desaparecidas es la verdad. Que nos digan dónde están esos miles de seres que no regresaron. Pueda que no sea la paz total, pero es el alivio del alma, no solo de las víctimas, pues tal vez la verdad también descargue a los victimarios, del uniforme que sea. Por las benditas ánimas, anímense.

No más ojos rojos y pañuelos mojados. Se necesita un alto en la guerra. La brutal y la verbal. Porque también están desaparecidos la conciliación, el respeto y la sensatez. Yo creo que, como dicen por ahí entre parejas, el Presidente y la oposición deben bajarle un puntico a ver si enderezamos el rumbo.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

