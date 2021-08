Un país de colados

En martes, ni te cases ni te embarques, dice don Adagio Popular. Tal vez lo sabía alias Machete, y se casaba el jueves en Uramita, Antioquia, pero tenía el Cristo de espaldas, pues fue cazado por la Fiscalía en plena iglesia. ‘Machete’ salió con sus esposas puestas y se aguó la fiesta, que terminó en un concierto, pero para delinquir, que es de lo que lo acusan. Increíble y tragicómico caso, que parece solo nos pasa en este país. Se espera una telenovela.

El martes, ni te cueles ni te embarques, este diario público un informe sobre los colados en TransMilenio, que es el gran desfalco para el sistema, que anda rodando al debe. En 200.000 millones de pesos anuales fue calculada en 2018 la pérdida por estos campeones de salto alto. Investigadores de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Norte, en un artículo publicado en la revista científica Transportation Research Part A, revelaron, mediante entrevistas a 324 evasores, rasgos, personalidad, nivel educativo, edad, es decir, un perfil de los colados.



El estudio mostró que son personas jóvenes. Tiene lógica. Los de edades en que ya se dificulta subirse a la cama no se pueden saltar a la plataforma de las estaciones. El 90 por ciento de colados tienen menos de 40 abriles. El 72,2, menos de 28. El 70 por ciento son solteros. ¿Será que a los casados se les quitan las ganas de jugarse la vida por 2.500 pesos? Un dato llamativo es que el 85 por ciento gana menos de 800.000 pesos mensuales.



Pero nada justifica la trampa. Conocí a una mujer que vende bolsas de basura y vio que a una persona se le cayó un billete “de los morados”, como se dice, y corrió y se lo entregó. Esa noble señora hoy podría vender flores, pues ese día recibió como cincuenta mil, y ser contratista del Estado, que es donde se necesitan personas así. Eso sí, no hay que generalizar.



Yo creo que esto no es de edad, pobreza o estado civil, sino de cultura y de respeto por lo ajeno y por los demás. Y así es en todo, pues aquí impera la ‘cultura’ de la trampa, del vivo, de saltarse la norma y la ley.



Las universidades deberían hacer un perfil de los que montan en TransMintic, por ejemplo, y se hacen con grandes contratos con garantías falsas. Hoy hay 70.000 millones embolatados, que giró el Ministerio. El presidente Duque dijo que no descansará hasta recuperar el último peso. Amanecerá y veremos, dijo alguien que no sabía con quién se acostó.



También deberían hacer un perfil de evasores de impuestos, que se saltan la Dian. Seguramente viven ‘transmillenos’ de plata, son cultos y se niegan a dejar ver su declaración de renta. Casos se han visto mucho. Se calcula en unos 40 billones al año la pérdida del país por evasión. ¿Y qué tal la corrupción? Bien, gracias. Vivita y robando.

Según dijo a comienzos del año el contralor general, Felipe Córdoba, Colombia pierde unos 50 billones al año por este delito. ¿Cómo es el perfil del corrupto? ¿Y cómo es el de los que confunden el birrete con el billete? Porque sabemos que la sal se corrompió, con semejante escándalo del ‘cartel de la toga’, a cual más, más Malo. Una pena.



En TransMilenio, expertos opinan que se debe mejorar la calidad del servicio. Que entre más satisfecho está el usuario, es menos probable que evada. Puede ser. Pero yo creo que también hay que mejorar la calidad del castigo y el control. Porque cuando de 125.421 comparendos aplicados en 3 años, apenas pagan 1.313, se cuela hasta el gato. Y, ante tanta degradación de valores, será bueno también mejor la calidad de la gente. Se necesita enseñar ética, cívica, respeto por el otro, por los bienes públicos y por las instituciones. Y se necesitan buenos ejemplos. Que nadie acomode la justicia a su antojo, por ejemplo.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)