Un mundo vuelto eme

Esta columna tal vez no tenga hoy esas reacciones de dedo polarizado y mente caliente, porque no toca temas políticos, no habla de Petro elevado o Petro subterráneo, ni de los que están saliendo fácil de la cárcel, ni de reformas.



(También le puede interesar: Cirugía de alto riesgo)

No. Me refiero al infernal temblor de 7,8 en la escala de Richter, y los que se repitieron ese día de terror en Turquía y Siria, al amanecer del lunes, 4:17 a. m., cuando la gente aún dormía, o estaban haciendo planes para el día, pensado en alistar a los niños para el colegio, que nos los dejara la ruta, o simplemente soñando. Las imágenes apocalípticas son para sentarse a llorar, para entender mejor que ante la fuerza de la naturaleza no somos nada. Incluso, para animarnos a ser mejores seres humanos porque la vida, como dijo alguien, “es una brizna en las manos de Dios”.

Pero tal vez por lo que vivimos aquí, donde cada día trae su afán, no le hemos dado la trascendencia que tiene semejante catástrofe, que los medios allá llaman “la tragedia del siglo”, ni nos queda tiempo para conmovernos lo suficiente. Cómo no, cuando vemos que la caída de más de 4.000 edificios dejaba ayer 23.766 muertos: 20.213 en Turquía y 3.553 en Siria, que, por otro lado, vive en esa dolorosa contabilidad de muertos por la guerra. Pero, además, la cifra de heridos estaba en 82.000 en ambos países.

Miles de toneladas de escombros, debajo de los cuales había vidas. Tal vez las hay aún. Y hemos visto milagros y muestras de valor. FACEBOOK

TWITTER

“Estoy vuelta eme, y no he hecho sino rezar”, fueron palabras de una amiga con quien comentábamos la impresionante foto publicada el miércoles en este diario, donde aparece un padre, Muset Hancer, desolado, con la mirada perdida en la impotencia y la tristeza, tomando de la mano a su hija, de 15 años, “quien yace muerta bajo los escombros”, en Kahramanmaras (Turquía). Es la expresión escalofriante de no querer dejarla ir, pero a la vez saber la triste realidad. Como la viven miles allí.

Yo también he estado vuelto eme estos días, en que la muerte sube las cifras cada minuto. Lo que hemos visto es el horror. Miles de toneladas de escombros, debajo de los cuales había vidas. Tal vez las hay aún. Y hemos visto milagros y muestras de valor. Yo vi a una niña, adolescente, que parece que nunca cerró los ojos, tal vez por miedo de no volverlos a abrir, quien con su brazo como columna sostenía por horas una losa para salvar su vida y la de su hermanita menor, a la que tenía contra su pecho. Han salido niños y familias después de 70 horas bajo esos escombros que pesaban más que la desesperanza.

Y piensa uno en las consecuencias, no solo las irreparables y dolorosas pérdidas humanas, económicas y culturales, sino lo que sigue. Imagina uno a miles de niños huérfanos, quienes quedarán expuestos a todos los riesgos de este mundo deshumanizado y brutal con los menores. Y en los padres, con el alma hecha un nudo para siempre.

Claro, hay ayudas, el mundo se moviliza, la ONU acude, pero podría ser mejor. Sin embargo, hay guerras. Rusia también tumba edificios llenos de personas en Ucrania y deja imágenes que parecen sísmicas. Y los países occidentales deben enviarle ayuda a Selenski para evitar la injusticia. Por ejemplo, el Reino Unido dio 2.300 millones de libras esterlinas el año pasado. Este año será igual. Estados Unidos, 29.300 millones de dólares en ayuda castrense para una guerra que cumplirá un año este 24 de febrero.

Y, entonces, después de todo esto, uno que es creyente piensa en Dios. ¿Ni él lo puede todo? ¿Qué lecciones quiere darnos? Por favor, Dios santo: evite tanto dolor, lleve alivio a Turquía y a Siria, y paz a Ucrania y aquí a nuestro país. Ayúdenos a que no haya que invertir en guerra los recursos para la vida. Y ayúdenos a cuidar a los niños, porque en realidad es el mundo el que está vuelto eme.

Cada uno, hagamos algo por Turquía y Siria. La otra tragedia es olvidarlos.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)