Un mensaje de esperanza

Como le decían una vez a una candidata a quien le gustaba el traguito: se prendió la política. La campaña para Congreso y para reemplazar al presidente Duque despegó definitivamente con el primer debate de este diario y la revista Semana, el martes pasado, en el que se trataron diversos temas. Y se trataron duro. Y se trataron de separar, pues la Coalición Esperanza terminó en colisión. La esperanza es que bajen los ánimos.



Y ganó Juan Manuel, no Galán, sino Juan Manuel Santos, pues todos los candidatos, con matices, se comprometieron a implementar y respetar los acuerdos con las Farc. Si hoy fuera el referendo, el Sí ganaría 99-1. Qué buena noticia. Ese es el camino, honrar los acuerdos. Además, es salvar vidas, muchas, y enviar un mensaje a los que están hoy en armas de que el Estado cumple. Y, claro, hay que exigirles a los firmantes de la guerrilla cumplir también su parte: verdad y reparación. “Para bailar un tango se necesitan dos”, dijo Ingrid.



Hablando de baile, un paso fundamental fue la decisión de la Corte Constitucional de declarar un estado de cosas inconstitucional en relación con las garantías de seguridad para los excombatientes que firmaron la paz. Se recuerda que hasta finales de 2021 habían sido asesinados 303 firmantes del acuerdo.



La Corte le ordena al Gobierno que “adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral (…) las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz (…)” para los excombatientes. También le exige que haya suficiente presupuesto para ello, que la Unidad Nacional de Protección evalúe en un término de cuatros meses los riesgos que enfrentan los desmovilizados y sus familiares..., entre otras medidas.

Volviendo a la campaña política, en el primer cara a cara de EL TIEMPO y Semana, entre dimes y diretes, hubo otras cosas interesantes aparte de la paz, que se deben profundizar. La lucha contra la corrupción fue preocupación general.



Con razón. El informe de Transparencia Internacional dijo que esta no avanza en América Latina. Entre 180 países evaluados en el mundo ocupamos la casilla 87. Es que aquí, donde la herramienta nacional es el serrucho, hay comisión hasta por la compra de una conciencia. Triste, porque la corrupción perjudica a los menos favorecidos, pues los dineros que se pierden son los destinados a acueductos, alcantarillados, hospitales, vías, la alimentación de los niños pobres…



También se habló allí de la legalización de las drogas. Tema clave. El narcotráfico es un problema del que se desprende casi toda la violencia: muerte de líderes sociales, de guardias indígenas –niños y adultos–, masacres, desplazamiento, terrorismo, crímenes por la tierra... Y corrupción. Y los violentos y narcos no descansan. Ya están mandando coca en cocos lo más de cucos.



Ojalá lo de Ingrid y Alejandro Gaviria termine bien, que no haya estampida. El Centro Esperanza, donde hay buenos candidatos, no puede terminar íngrimo solo. Pero lo cierto es que en el escenario político nacional hay mucha polarización y siguen el odio y el revanchismo. Esto es muy dañino. La campaña no puede ser un ring de boxeo: jab de izquierda, volado derecha –algunos de derecha son muy volados–, recto de centroizquierda, uppercut y swing, que son golpes como muchos políticos, que empiezan rectos y terminan curvos, etc.



No podemos volver a viejas o recientes épocas. Este país ha puesto muchos muertos por la violencia política, alimentada por la dirigencia. Se necesita una campaña con altura, que veamos más programas que insultos. Se requiere que haya unidad, que se dé un mensaje de esperanza para la sociedad, que desarme los espíritus; un mensaje, a su vez, contra los que quieren pescar en río revuelto. La esperanza, candidatos, es que haya respeto y propuestas serias que convenzan.

