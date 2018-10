Un gobierno que e-Duque

Bogotá fue escogida como sede del congreso de ciudades caminables. Muy caminable sí es, pues estudiantes y maestros la caminan pidiendo dinero para la educación pública. Pero es el continente el que se volvió caminante. Los queridos venezolanos caminan largo, con su tristeza a cuestas, hacia Colombia, Ecuador, Brasil, Perú... Huyen del hambre y los atropellos que impone el tirano bolivariano Nicolás Maduro.

Caminan también unos 3.000 hondureños y guatemaltecos hacia Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia de su país. Y caminan los nicaragüenses hacia Costa Rica, espantados por Daniel el avieso. Ya van allí más de 300 muertos. Sufre el pueblo de América.



En Colombia, por fortuna, no se marcha por hambre, aunque esta abunda en algunos sectores. Por eso es humano y urgente apoyar la Alimentatón nacional, que se cierra hoy, impulsada por la Asociación de Bancos de Alimentos. El enorme actor Salvo Basile está haciendo aquí uno de sus más bellos papeles. Gracias, maestro.



Es muy triste ver esos edificios de la U. Nacional derruidos, que dejan ver las grietas de la educación pública, cuando esta es la clave de la equidad. Así que la de los estudiantes es una petición justa. Y, excepto unos pocos –a los que se les nota el odio y terminan en el vandalismo, agrediendo medios y el ‘transmi’–, la gran mayoría han marchado pacíficamente. Cinco en conducta, pelaos. Así han logrado respaldo social y dinero: un billón y medio de pesos. Y los policías no han tenido que perseguirlos para cogerlos de las papas ‘molotombo’; más bien, se han saludado de mano. Bacana actitud.



Caminaron, llenaron plazas y hablaron, sin que le tocara a Duque, como hizo Mockus una vez, bajarse los pantalones para mostrarles el currículum. Profesores y estudiantes siempre han marchado para pedir aumentos y recursos. Cuando yo estaba pequeño, ya se hablaba de nivelación de los maestros. Un día, comenzando año, llegaron cinco profes casi de la misma estatura. Inocente que era uno, pensé que los habían nivelado.



Se hace camino al andar. Aunque duele que al extraordinario programa Ser Pilo Paga le estén tomando en este gobierno las medidas para el ataúd. Este y la paz con las Farc son gran herencia de Santos. Por eso, el presupuesto de la educación para el 2019 es más alto que el de defensa –o sea, para la guerra, señores del ‘Uribérrimo’–. Ahora habrá 41,3 billones para educar y 33,4 para defensa. Ojo, sí, que en este frente aún hay mucho que hacer.



Tienen mucho que hacer don Iván Duque y sus Bam Band. Millones de jóvenes han gritado que lucharán por sus sueños. Se necesitan sedes de universidades públicas en ciudades intermedias y educación de calidad, claro. ¿No se puede expropiar a los corruptos? ¿Y los evasores del fisco? Necesitamos más universidades públicas, pues privadas casi he visto a las madres, llorando porque no pueden costear una matrícula. En la educación está la paz.



Se requiere que este sea un gobierno que e-Duque, pues estudiantes del campo y estratos bajos terminan en malos pasos, o en esta ciudad como caminantes en el sector informal. La clave es que ellos no se vengan, sino que el Estado vaya. Se requiere formar muchos técnicos, Presidente. Mi movimiento, el Polvo Democrático, tiene la clave.



Y una cosita más, como dicen las más bravas: el primer empleo. Lo más frustrante es que después de enormes sacrificios y de quedar la familia más endeudada que Venezuela, el hijo profesional no consiga trabajo y termine con la hoja debida más arrugada que el alma. Además, porque les ofrecen el mínimo como máximo. Juepucha, no se compadece, como diría el inolvidable ‘Chinche’ Ulloa. Así que la tarea es darles “cinco centavitos de felicidad” a los más pobres, que tienen derecho a educarse.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com