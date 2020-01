Uber y taxis en las calles

Las cabañuelas no pintan bien para el Gobierno, desafortunadamente. Es decir, para todos. Suena bonito ese resultado de que, según un análisis de la Asociación Mundial WIN-Gallup y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), seguimos siendo el país más feliz del mundo. Pero también dice que somos poco optimistas. ¿Entonces?

Somos un pueblo alegre, jodidos, pero contentos, pero a estos felices colombianos nos debe doler que aquí cada día mueran 17 personas a manos de sicarios y dos a manos de atracadores. Que en 2019 fueran asesinados 107 líderes sociales, y en lo que va de 2020 ya van 13 nuevas víctimas. Y el desempleo en dos dígitos. Y otra vez nuestro producto de consumo general, de cinco soles, es el ‘chuzo’ caliente. Y se vienen nuevas marchas, ojalá pacíficas. En fin, vamos regulimbis, y ojalá esto enderece.



Claro, hay motivos de felicidad, vuelve el fútbol. La Selección Polombia nos anima y nos une. A mí me hizo feliz la firma de la paz. Nunca me cansaré de celebrarlo. Miles de vidas se han salvado, miles de armas se fundieron. Y miles de envidiosos. Lo que pasa es que hay que implementar bien el acuerdo.



En medio de este panorama, el Gobierno debe cuidar lo que funciona. Uber, que no es la felicidad completa, pero ayuda y es un buen servicio para la gente. Pero se va. El jueves dejó a Curramba la bella. Y el primero de febrero, hasta la vista, baby, como me dijo la hija de Trump. Lástima. O lastima. En esta época de iPhone y de iPad, es como volver a las señales de humo. Mucha gente era al menos más tranquila, al saber que se podía viajar un poco más seguro y sin el riesgo de pelea al final de la carrera, porque uno sabe lo que va a pagar. Además, sabe quién lo recoge, qué calificación tiene y dónde va. Los conductores son oficinistas que trabajan por ratos; otros, profesionales que no consiguieron la felicidad de un empleo en su carrera y les tocó ponerse a hacer otras carreras. Gente de buen trato. Pero pasaron seis años y no hubo forma de reglamentar la plataforma, en esta sociedad feliz.



Uber tiene problemitas, por ejemplo, en la hora pico o cuando llueve, ellos abren el paraguas de la tarifa dinámica. Se pelea si es plataforma o empresa de transporte.

Pues hay que legislar y reglamentarlo. Mauricio Toro, representante de Alianza Verde, impulsa un proyecto para crear la categoría de transporte privado a través de plataformas, con las debidas obligaciones tributarias y equitativas. Esa es mi ruta, dijo un taxista.



Dice la ministra de Transporte que debe operar con carros blancos. Pero ¿repintar casi 90.000, que son privados, y cambiarlos a servicio público? Costosa tarea.



Además, deben legislar sobre los taxis, gremio en el que hay gente buena, padres de familia que luchan el pan de cada día y de cada noche, pensionados del mínimo, pero donde pagan justos por pecadores. Hay unos que quieren tanto a su taxi que le dicen mi “muñeco”. Con este muñeco, un mismo recorrido puede tener gran diferencia de cobro. Muchos no tienen la planilla de tarifa a la vista, sino una tarjetica que solo ellos ven. Y no oprimen el taxímetro sino redondean. Es decir, son muy dinámicos. ¿No se podrá que haya una tarifa fija preestablecida? Y está de por medio la seguridad.



Hay taxistas muy decentes, correctos, repito, pero hay otros que insultan hasta el semáforo, y eche pito, don Agapito, pues van más estresados que Trump caminando por Teherán. Muchos trabajan más de 15 horas. Se baja uno con el culo plano, me dijo un taxista. Las condiciones laborales deben ser revisadas. ¿Cómo los contratan, qué antecedentes les exigen?



En todo caso, no se puede aplazar más reglamentar las plataformas. Que haya Uber y taxis en las calles. Y todos tan felices.



luioch@eltiempo.com