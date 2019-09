Trump, de los ‘pelosi’

El presidente Donald Trump debe de estar trasnochado. Es decir, no habrá podido conciliar el sueño americano. Por lo menos está ‘enojayo’, como dice un viejo chiste. Y ‘asustayo’, porque a lo mejor la llamada al presidente de Ucrania le cueste si no la destitución, sí la reelección.

Que Trump se quede sin empleo el año entrante no lo trasnocha, pues él no está colgado en las cuotas del apartamento. Con un patrimonio de unos 3.000 millones de dólares y monedas, no es un pobre viejecito sin nadita que comer ni que beber.



Pero es el poder, y todo lo que lo rodea, lo que los atornilla. Lo hacen todos. Ser el mandatario de Estados Unidos, sentirse el primer mono del mundo, como le decían a King Kong, no es cualquier guabina. Y es el orgullo, la venia, el mando, aunque se estén quemando.



Pero en los juegos de tronos de la política se tiene que andar con lengua de plomo. Lo que vive Trump, el ahora llamado ‘Ucraniagate’, es algo parecido a la situación por la que pasó el expresidente Clinton, a quien pillaron con los calzones abajo y debió admitir que tuvo una “relación inapropiada” con la becaria Monica Lewinsky en plena Casa Blanca. No hay por qué describir la penosa escena, detrás de una cortina de humo.



‘Inapropiado’ es término diplomático. Don Donald tuvo la llamada ‘inapropiada’ el pasado 25 de julio, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a quien le pidió que investigara a su principal rival para la próxima contienda, Joe Biden y su hijo Hunter. Hunter laboraba en Ucrania. Pero, además, le ofreció que trabajaran de la mano con su abogado personal, Rudy Giuliani, e inclusive involucró al fiscal general Robert Barr. Pero no pensó que a él le estaban aplicando el VAR, y que filtrarían el contenido de la charla.



“Se habla mucho sobre el hijo de Biden, y de que Biden detuvo la acusación, y mucha gente quiere averiguar sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el secretario de Justicia sería genial. Biden alardeó de que detuvo la acusación, así que si puedes investigar...”, le dice Trump a Zelensky, que no se sabe si voló...dimir, pero parece que Trump congeló una ayuda militar aprobada para Ucrania. Mejor dicho: ‘Hagámonos pasito’, como diría Clinton.



Pero el asunto es muy grave. Hillary Clinton dijo: “El presidente de Estados Unidos ha traicionado a nuestro país”. Así lo ven los demócratas. Y ahora afronta un juicio de destitución en la Cámara, que comanda Nancy Pelosi. Y lo pueden tener de los ‘pelosi’ –dije los, no las–, pues, además de abuso de poder –otro delito–, si se demuestra que la Casa Blanca intentó destruir los récords de las conversaciones, se estaría ante un caso de obstrucción a la justicia.



Aquí se demuestra que la lealtad está borrada en el diccionario de la política. Y que a uno le graban hasta un mal pensamiento. La tecnología nos robó la privacidad. Hoy no hay paredes de por medio. Este es un mundo de gesticulaciones. En fútbol, en béisbol, en dobles de tenis, se habla con la mano en la boca. Así les tocará a los políticos. Aunque sería mejor con la mano en la conciencia.



Se demuestra también que la política es sucia en todo el mundo. Y que los líderes pierden credibilidad y respeto. Cada día más desencantan a la sociedad esos personajes que deberían dar ejemplo de honor y ética. ¿Se caerá Trump? De golpe. No de golpe de Estado, sino de pronto. Ya hay republicanos con dudas. ¿Renunciará, como Nixon? Amanecerá y veremos, decía ‘Santrich’.



En medio de todo, hay algo bueno. Que funcionan los contrapesos. Por eso es importante fortalecerlos y hacerlos respetar. Las cortes, por ejemplo. Que haya justicia para todos, caiga quien caiga. “Nadie puede estar por encima de la ley”, dijo Pelosi. Yes!



