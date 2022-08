Tenemos que madrugar

El campo colombiano sigue siendo un poema de la creación. Un lugar que recientemente disfrutamos era cruzado por una vía terciaria, que transitan queridos labriegos sin secundaria y que esperan una placa huella como quien espera bus en el Everest.



Aquí y allá, y a la vera de esa trocha, que, como casi en todo el país, llaman “carretera” con cierta inocencia destapada, están las casitas como pesebres, que en las mañanas son rodeadas por la orquesta natural de aves cantoras, que parecen haber ensayado para el concierto. Nadie desentona. Si acaso les sale un gallo es a las gallinas.



Y de arriba abajo y de abajo arriba, como canta Jorge Velosa, van los campesinos madrugadores, “pues lo que no se haga temprano…”, según un hombre con muchos soles a la espalda, que en las tardes suele recostar su guadañadora y abrazar una bandola. Cómo fuera este país si solo hubiera bandoleros de cuerda, que alegran el alma, en lugar de los del concierto para delinquir; qué bueno que la guerra solo fuera de instrumentos, de coplas, de trovas, de piquería.



Pero allá, en ese ambiente –que no es el mismo en todo el país, porque en muchos lugares no se pude tocar guitarra ni pescar de noche– se respira un mejor aire, aunque hay pobreza, los insumos estén a precios de oro y la intermediación arruine. Pero allá, donde aún hay bondad, se necesita más Estado, más acompañamiento técnico, más salud, más educación en medioambiente, más oportunidades reales. Que las cosas sean al derecho, que les saquen la leche a las vacas, no al campesino.

El otro escenario, estresante, difícil e inseguro, está en las grandes urbes. Digo urbes, no ubres. Empezando porque entrar a Bogotá, por cualquier vía, es un calvario. Algo más hay que hacer, pues “el trancón es perjudicial para la salud”. No se han medido las consecuencias en estrés en varias horas de trancón, cuyos conductores vienen encomendados a san Frenando, además de la contaminación que producen miles de carros con motores encendidos, arrancando y parando. ¿Y se ha medido el consumo de combustible y de uñas y de vida?



Ya en lo que llaman la civilización, del canto de las aves pasamos a los cantos de sirenas, no por las promesas de los políticos sino de las ambulancias, a los pitos, a la inseguridad. Y a las duras noticias: la viruela del mono ya no se propaga solo en el Congreso, sino que nos amenaza a todos. Aunque el sistema de salud dice que tiene los elementos necesarios para una contención eficaz, y hay que creerlo, la noticia produce roncha. Y más que hacer chistes, debemos hacer caso a las recomendaciones.



Las noticias espantan. Un coronel, Benjamín Muñoz, según se informa, y según testigos de la misma policía, acribilló a sangre fría a tres jóvenes sencillos, en Sucre. Un falso positivo, de esos que estremecen, que producen rabia, dolor, además de indignación, al saber que mi coronel se fue del país.



Y en la condena de la OEA al dictador Daniel Ortega por las violaciones de derechos humanos, a la libertad de prensa y por los ataques a la Iglesia, Colombia estuvo ausente. No contestó a lista, pero ese silencio dice mucho.



Hay cosas buenas, claro. Hay empresas que luchan, triunfa la selección femenina sub-20 de mayores, y eso que no tiene liga. Este es un país de mujeres sin liga. Todo el apoyo para ellas.



¿Qué hacer? ¿El campo o la ciudad? En la inseguridad está allá y acá. Acaba de amanecer, en Bogotá, como en cualquier zona roja, una Toyota parqueada con cuatro cadáveres adentro.



Los retos para el nuevo Gobierno son muchos y enormes, sobre todo el desorden público. Y para ello hay que estar con las Fuerzas Armadas. Y tal vez toca recordarle al nuevo Gobierno la frase del campesino: “es mejor madrugar, pues lo que no se haga temprano...”.

LUIS NOÉ OCHOA

