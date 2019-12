Suerte, Polombia

Un médico amigo, que no falla en sus pronósticos, me dijo que a 2019 le quedan tres días de vida. Bueno, pues a resignarnos, a llorarlo unos, a decirle bien ido, otros.

2019 dejó cosas buenas. Por ejemplo, a Claudia López como primera mujer elegida en la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país y tan cerca de la Casa de Nari, como dicen en el uribismo. Ella es uno de los personajes del año. Muy buena suerte a Claudia y a su equipo.

Nos dejó a Egan Bernal, ciclista de Zipaquirá, como campeón del Tour de Francia, lo que fue un hito, como cuando subió Hirohito, pues por primera vez un colombiano llegó a los Campos Elíseos vestido de amarillo, el color del número uno y de la hazaña. Gracias, Egan, juepa Polombia, con ‘p’ de pedaleo, de palmas y de personaje del año.



Hubo salidas en falso. U osos y osas. La osa mayor, la constelación, con sus siete estrellas principales, o siete enanitos, corrió, creo yo, con todo respeto, como dicen los borrachos, por cuenta del presidente Duque en la ONU, cuando mostró las fotos del entrenamiento de guerrilleros del Eln en Venezuela, que resultaron chimbas. Eran en Catatumbo, Chocó y Guaviare. Juepa Colombia, con ‘c’ de... embarrada.



Vale aclarar que el mandatario no tiene la culpa, pues ese fue el dosier que le entregaron. Lo que más dolió fue la risa del dictador Maduro, a quien supuestamente “le quedan muy pocas horas”, como se dijo. Se va don 2019, que dicen los expertos nos deja una economía con ‘c’ de crecimiento, pero con ‘d’ de desempleo alto.



Nos deja una Colombia con ‘c’ de cacerola, que se volvió un símbolo nacional, con unas marchas memorables que seguramente volverán como las oscuras golondrinas de Bécquer, no “en tu balcón sus nidos a colgar”, sino en las calles unidos a marchar, con una juventud consciente, con justas peticiones, y desgraciadamente con muertes y heridos de lado y lado, que duelen igual.



Y nos deja 2019 más líderes sociales y reinsertados de las Farc muertos, porque enemigos de la paz y de los que ayudan a la sociedad, como Lucy Villarreal, hay por todo lado. Pero 2019 nos tiene que dejar experiencia y resolución para que esta matanza se detenga.



Aparte de esto, nos deja también la decisión de los congresistas, a última hora, de bajarse los sueldos en un 20 por ciento y, como en luna de miel, no volvérselos a subir en cinco años, como dijo Ernesto Macías, aclarando que no era una ‘jugadita’. Qué sentido de la equidad.



Y gracias porque aprobaron la abolición de la casa por cárcel para los corruptos, sin impedimentos, y con la condición de que sea en prisiones de alta seguridad. Los congresistas que aprobaron merecen una propina.



Me gustó mucho que anoche se entregara Aida Merlano, que puso en la cuerda floja al director del Inpec. Dice que ahora se dedicará al canto vallenato. Ay, juepuya, dicen ahora sus antiguos jefes.



Hay hechos positivos que pueden cambiar el país el año entrante. Uno, que realmente atiendan las propuestas de la Comisión de Sabios. Ahí hay una carta de navegación. Y creo que por eso el presidente Duque, según fue grabado en un hotel, va a llamar como asesor de paz y en asuntos de alta economía nacional al expresidente Juan Manuel Santos, que ha dado ejemplo de discreción y tolerancia.



Todo con la anuencia del expresidente Uribe, quien se retira de la política y se va a El Ubérrimo. Es decir, ahora habrá más huevitos a caballo, pues él es un gran jinete.



Mucho de esto último debería pasar aquí, queridos lectores. Pero como hoy es 28, pásenla por inocentes. Esto sigue igual, “unos van alegres, otros van llorando”, dice la canción. Pero que el 2020 sea el mejor, que haya paz, empleo, que si marchamos, nos respetemos. Una mejor Polombia para todos.

LUIS NOÉ OCHOA

​luioch@eltiempo.com