Someter a los ‘hijuemicas’

Llegó la Semana Santa, semana de pasión, de reflexión y de fe. Y de vacaciones, esta vez sin tapabocas en espacios libres, después de dos años de ‘recogimiento’ obligado.

Bogotá recibirá mucho turista, y se implementan medidas, hasta con drones contra los la-drones. Muy bien, porque aquí, y creo que en las grandes ciudades, la inseguridad nos tiene con miedo de que cada día sea nuestra última cena. La inseguridad es vieja, no es de ahora, ni es culpa de la alcaldesa Claudia López ni de la Policía. El hampa estaba ahí, por muchos motivos, y también salió con la ‘normalidad’.



Malandros ha habido en todos los tiempos. Acordaos de que Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Quién sabe qué se habrían robado. Desde luego que no un celular, ni una bici, ni un Rolex. De golpe un burro mal parqueado.



No he leído si habría inhumanos hacinamientos en las URI en tiempos de Jesús, pero sí había castigo severo, aunque pagaban justos por pecadores. El mismo Jesús de Nazaret pagó por todos los pecadores. Y había arrepentimiento, que hoy falta. Uno de los ladrones le dijo a Jesús que creía en su inocencia y que estaba arrepentido. Y él le respondió como me dijo una amiga hace unos años, cuando se podía salir a bailar un poco más tranquilo: “Hoy estrás conmigo en el paraíso”.



En Bogotá hay mucho “hijuemica ladrón y atracador”, me dijo un taxista. Los “hijuemicas roban lo que está de moda y lo que cuesta, más de noche”, repetía. Hace años eran los relojes, las cadenas de oro y hasta los sombreros caros. Hoy son los celulares. Mi lema es no usar en la calle algo que me exponga. Pero la pandemia me obligó a llevar celular. Hace unos días, llegando a la casa, llamé como hacen miles, a preguntar: “¿Qué hay que llevar?”.

Pues se me vinieron tres ‘hijuemicas’ en bici, en línea recta... Pero uno dijo, mirando mi mano, “barateli”, y tomaron las de Villadiego. Se salvó mi flecha, y se salvó el indio. El derecho es usar lo que uno quiera sin esconderlo, pero la misma vida se ha vuelto ‘barateli’. Muchos no han tenido la misma suerte. Esa frase que le decía un borracho a otro, “no lo saque en la calle”, se ha popularizado, pues los delincuentes matan por un celular.



Le pasó la semana pasada en el barrio Patio Bonito al menor Miller Rubio, de solo 15 años, una promesa del fútbol, y sobre todo la felicidad, el amor y el orgullo de sus padres por quien era su único hijo. Dicen los testigos que él levantó los brazos, y aun así los hijue..., digamos, micas, criminales le dispararon. Y veníamos de enterrar una semana antes a otro niño de 12 y una niña de 5 años que murieron en un atentado al CAI del barrio Arborizadora Alta.



Estamos amenazados en todos los ‘extractos’, los del flecha y los de alta gama. Por eso la Alcaldía y el Gobierno están tomando medidas y todos debemos ayudar. Los motociclistas protestaban esta semana y nos hicieron llegar tarde, porque no podían llevar parrillero en algunos horarios. Necesitan ese medio de transporte, pero ellos, sus familias, sus vecinos también están expuestos. Por eso me alegra que hayan llegado a un acuerdo con la Alcaldía, pues unidos podemos, como decían dos gorgojos ante un riel.



Lo que se necesita es unión entre Gobierno y Alcaldía, entre Policía y ciudadanía, y sin estigmatizar a ningún grupo. Los motociclistas no son los culpables, ni los venezolanos... Hay miles de ellos trabajadores, honestos, como los colombianos, pero hay delincuentes de todos lados. Se necesitan autoridad y mucha justicia. Y verdaderas cárceles. Y hay que mirar las causas de por qué llegamos a esta situación, estudiar de dónde sale tanto ‘hijuemica’ y por qué esa violencia brutal con que asaltan. ¿Droga, miedo? Urgen requisas, Fuerza Pública y justicia, pero también oportunidades y horizonte para la juventud. O nos llevó el ‘hijuemica’.

