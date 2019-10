Seamos de-votos

Por fin termina esta larga campaña política. Después de amenazas, de siete candidatos asesinados, de guerra sucia, vamos a las urnas mañana.

El lunes habrá mucho tratamiento para las quemaduras de segundo y primer grado, y mucho pañuelo facial. Hay que aplicar agua fría sobre la parte roja, dicen los expertos –o azul, o amarilla, o verde–, tranquilizar al quemado y no reventar las ampollas, en caso de que las haya. Ellos y ellas ya están reventados en deudas.



Los lunes después de elecciones es aconsejable tener a mano aloe vera y vaselina, y también muchas hojas de vida, pues para mañana hay inscritos para gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas unos 117.000 candidatos, y no hay chanfa pa’ tanta gente. ¿Será que el desempleo es tan alto? ¿O que la política es el negocio, socio?

A mí me gustan las campañas porque es como comprar el Baloto. Así sea por un momento, el futuro es color de rosa, aunque sea color de risa. Como las de Estados Unidos, que dicen que fueron color de rusa. En campaña política, lo imposible será posible. Un candidato suele ser, más bien, un ilusionista, un ser milagroso capaz, por ejemplo, de poner a jugar bien a Millonarios.



Bogotá va a ser un paraíso. Y eso que yo no me lancé, pues pensaba techar la ciudad. Sería el domo universal. Así no nos inundaríamos más. Y taparía todos los huecos, que ayudan a aliviar el trancón. Taparíamos hasta el hueco fiscal. Los únicos que quedarían, si acaso, serían los de la defensa de Millonarios. Vuelvo con mi equipo porque me tiene muy triste. ¿Cómo se les olvida jugar de un momento a otro? Estamos más mal que uno de los siete enanitos que salió de los ocho.



En mi alcaldía habría seguridad, pues volvería al policía de la esquina, que era el cuadrante de las queridas empleadas del servicio, cuyo bolillo les daba seguridad. En mi alcaldía se podría hablar por celular caro en cualquier lugar y a cualquier hora; el ladrón sería capturado y judicializado, y pagaría en trabajos de poda de prados y limpieza de caños.



Los transmilenios pasarían puntuales, y dentro de los buses llenos no habría tocata y fuga, pues la cultura ciudadana estaría a flor de piel. Hasta los madrazos entre conductores serían sancionados; los colados se reducirían a sus justas proporciones, y se enviaría copias de las amonestaciones a universidades, colegios y empresas; los transmis no irían muy llenos, pues habría teletrabajo hasta para trabajadoras sexuales.



En mi alcaldía, los estratos bajos tendrían trato alto. Habría universidad gratuita para ellos, los vendedores ambulantes tendrían pico y placa; así como los carros particulares, los sábados. Haría dos metros: uno elevado y otro subterráneo, y con TrasMilenio a nivel. E irían los tres no solo por la Caracas, sino por la 68. La plata alcanza si no hay corrupción ni se paga tres veces por las obras. Lo taxistas tendrían datáfono, que expediría recibo, y no cobrarían al ojo, escondiendo el ‘tal jetón’.



Pero no me lancé. Y camarón que se duerme, seviche seguro. Sin embargo, mucho de esto proponen los candidatos, todos buenos. Así que gane quien gane, Bogotá queda bien. Lo importante es que el ganador cumpla, que sea independiente, que se la juegue por esta ciudad, en la que hay más movilidad en las procesiones que en el tránsito.



Hay que salir a votar para que quien gane tenga un mandato claro, como decía Alfonso López. Y así debe ser en el país, y hacerlo por el que creamos mejor. No venda su voto, querido elector, porque es dejarse manosear en su honor. El que compra el voto compra el cargo y después vende su alma. El voto es la herramienta del pueblo contra lo que no le gusta, contra el corrupto. Así que no nos quedemos en la cama con el control en la mano.



