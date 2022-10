Reflexiones de un ‘sapo’

Una noche de estas, las ocho y media en un reloj tal vez serían, me instalé un ratico en la estación de TransMilenio El Tiempo-Maloca, digamos estrato cinco, para verificar, con mis ojos dormilones, las quejas sobre colados. Pues fue casi mitad y mitad entre los que ponían la tarjeta y los que pasaban estilo perro, es decir, levantando un poco la pierna, o girando el torniquete a las malas.



Algunos pillados han dicho que porque el sueldo no alcanza, o porque eso es un desorden y que “papaya puesta, papaya partida”. Pero los que vi vestían bien. No con Ferragamo, pero con zapatilla cara, con iPhone, novios en su hora pico y flaca y cogida de mano, que no pagaban.

Intenté decirle a uno: “Es mejor marcar”. Pero por eso ya me había ganado el consabido “sapo”, de uno que se metió a salto de rana. Y no solo allí, sino por pedirle a un ciclista que se bajara al ir sobre el peatonal. Lo triste es que seguramente muchos de estos ‘colones’ son los mismos que se quejan de los problemas del sistema al que ellos contribuyen a deteriorar.

Hace poco, el Concejo de Bogotá informaba que los colados se habían incrementado. Iba a decir que se habían subido. Es obvio que se suben, pero sin pagar. En lo que iba de enero a finales de agosto, 31,6 % de los usuarios de TransMilenio han evadido el pago. Yo vi más de ese promedio la noche que estuve de ‘sapo’. El concejal Rolando González dijo que las cifras ocasionaron pérdidas en el primer semestre por 10.000 millones de pesos. ¿Y quieren un buen sistema? Esto sin hablar de las mafias que venden pasajes ilegales. En lo que iba de 2022 hasta agosto se habían bloqueado 9.856 tarjetas.

Allí no había policía ni funcionarios del sistema. Claro que en una sociedad correcta, respetuosa de las normas, con sentido de pertenencia y del bien común, no se necesitaría. Ni siquiera los ‘sapos’. Se me ocurre que se ponga una cámara al frente de los torniquetes que identifique a los colados y los divulgue. Tal vez los vean en las oficinas, en las universidades y en las empresas. O que se pague más policía, capacitada. Esto sale mucho más barato que ese millonario robo diario y, además, ofrecerían seguridad a los pasajeros, lo cual es urgente.

De otro lado, o del mismo, nuestros policías, que antes fueron tan respetados, que entregan sus vidas, muchachos vecinos de los colados y de los demás ciudadanos, que ven en esta profesión una oportunidad de vida, cada vez son más estigmatizados y agredidos. Ahora, según los últimos protocolos, los manifestantes los pueden insultar, seguramente con palabras calibre 16, pero están advertidos de que no se pueden inmutar. Dije inmutar, no emp... Claro, los policías no deben responder con violencia. ¿Pero los insultos no van en contra de la dignidad humana y en contra del respeto a la autoridad? Toda agresión a la autoridad debe ser sancionada.

La Policía y la Justicia, por ejemplo, son equilibrios vitales dentro de la sociedad. Y tienen que ser acatadas, exponerlas o feriarlas es muy peligroso. Ya vimos esta semana una protesta de colectivos femeninos a favor del aborto, derecho a manifestarse que es sagrado, pero donde casi queman hasta al Niño Dios, pues atacaron iglesias, bienes públicos y privados y mancharon la propia Catedral. Pero sobre todo mancharon la misma protesta. Porque no se habló de los puntos expuestos por las mujeres, sino del ataque a la catedral Primada. Por Dios, ¿quién las asesora? ¿O sería que la manifestación tenía colados?

La inquietud es si estos irrespetos al orden establecido y a los símbolos, y estos principios de corrupción, esta costumbre de pasarse de vivo no son semillas dañinas en una sociedad que pierde sus valores. Por lo menos comencemos por hacer respetar la autoridad en todo lugar. Y por “educar al niño para no tener que castigar al hombre”.

