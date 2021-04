¿Quién será nuestro Moisés?

¿Será que poco ha cambiado este mundo, para muchos ‘in’, o sea, inmundo, en 2.000 años? El hombre tiene ahora la nave Perseverance explorando a Marte. Pero lo de amarte, que dijo Dios, amaos los unos a los otros, pocón. Odiaos y mataos los unos a los otros, desplazaos los unos a los otros, es lo que vemos todos los días.

Los diez mandamientos que Dios dio a Moisés no se cumplen. Sobre “No matarás”, por ejemplo, toca decir, ¿Padre mío, por qué nos has abandonado? En 2020, confinados y con muchos finados por el coronavirus, hubo más de 11.000 homicidios en Colombia, según cifras de la Policía. Entre ellos, 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 64 firmantes del acuerdo de paz y excombatientes de las Farc, según Indepaz.



“No jurarás en vano”. Ja. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen. O sí saben. A Dios lo ponemos de testigo para todo, –proceso a los políticos, vemos, verdades no sabemos–. Hasta se dice “por Chuchito”, así no más. Qué confiancita, por Dios.



“No desearás la mujer de tu prójimo”. Ja. El que esté libre de pecado que tire… la primera piedra. No robarás… Ja. El Señor tendrá que habilitar mucha casa cárcel en el purgatorio. Y “no sigamos”, como me decía una amiga cuando íbamos llegando al paraíso.



Junto a “no robarás”, el mandamiento más violado es el quinto: “no matarás”. Y en las tablas de la Ley debió estar escrito en piedra “no desplazarás”. Porque la humanidad ha vivido huyendo desde tiempos bíblicos. En verdad os digo que el propio pueblo de Israel tuvo que huir del faraón a través del mar Rojo, despejado por mano de Dios, con quien Moisés tenía vara. O báculo.



Unos persiguiendo a otros, codiciando sus bienes y agravando sus males. Según la Defensoría del Pueblo, solo entre el 1.º de enero y el 7 de marzo de 2021, 11.150 personas habían sido desplazadas en Colombia. Y según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), nuestro país es ‘number one’ en el mundo en número de personas desplazadas internamente, con más de ocho millones desde 1995. Medalla de oro, pero húmeda de sangre, en marcha y carreras con obstáculos.



Y el drama sigue, no por faraones, sino por disidencias de las Farcraonas, por soldados ‘romaños’, del santo de los violentos, San Trich, por elenos, por el ‘clan del Golfo’ y otros grupos criminales. Hoy día, miles de personas, como el pueblo de Israel, dejan sus hogares, sus parcelas, sus pocos bienes o sus familias en el bajo Cauca, Urabá antioqueño, en Chocó, en Buenaventura, en Catatumbo... Aquí y allí, huyen hacia las ciudades.



Y entre el dolor y la impotencia, o la “emputencia”, como dijo alguien, se encuentran con los hermanos venezolanos, que son perseguidos no por faraón, sino fanfarrón Maduro. Aquí hay casi dos millones de ellos, que no cruzan el mar Rojo, sino el río Táchira.



Hay que acudir a organismos internacionales, dicen algunos; entre ellos, la procuradora Margarita Cabello, que ojalá pudiera reunirse con Diosdado Cabello y, cabellera contra cabellera, buscarle solución a esta tragedia.



Se necesitan también la intervención de la ONU y la ayuda de Biden, para nuestro desplazamiento interno. Urgente, pues si hay un crimen que viole los derechos humanos y con dolorosas consecuencias sociales es el desarraigo: se disuelven las familias, se crean pobreza y miseria, se expone a mujeres y niños a la explotación sexual, etc.



Las Fuerzas Armadas hacen mucho, pero se necesita el báculo del Estado, con todas las instituciones. Se requiere que no haya políticos Pilatos que se laven las manos, ni se echen culpas, sino que actúen más en serio. Se necesitan voluntad y humanidad. No dejemos solos a los desplazados ni a los que están en las zonas rojas resistiendo. ¿Quién será nuestro Moisés?



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com.co