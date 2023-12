Que no tarden tanto

Este es un país de mayoría católica, gracias a Dios, como dijo un ateo. Es, en todo caso, un país de fe. Hoy en millones de hogares hay un pesebre, a la medida del estrato social, pero lo hay. Así como los árboles. Hay aún quienes visten una ramita seca con algodón y bolitas, y debajo el pesebre sobre papel brillante con los animales que se pegan en las bolas. Y tienen unos riachuelos puros, sin los plásticos que botamos, en papel azul o plastilina... Entre la escasez, hay abundancia de entusiasmo y creatividad.



(También le puede interesar: No alcanzan las velitas)

También hay árboles de fibra óptica que cambian de colores, como nosotros los tímidos. Hay pesebres de gran tamaño, con figuras tan reales que hay que ofrecerles natilla y buñuelos a María y a san José. De todos se ven, pero lo importantes es que ante ellos, sencillos, medianos o lujosos, esta noche comienzan las tradicionales novenas al Niño Jesús, la reunión familiar por excelencia. Ojalá el Divino Infante y su Padre nos escuchen, pues hay mucho por qué pedir. Y hoy empiezan también los aguinaldos, que antaño eran tan esperados.

Hoy ya poco se juegan. Tal vez será porque los políticos, y muchas personas, en casi todas las actividades, viven apostándolos todo el año. El de “pajita en boca” es el que más se juega: habrá seguridad para todos, no subiremos impuestos, se acabará la corrupción, no más mermelada, nadie se acuesta con hambre, habrá austeridad.

El de “preguntar y no contestar” también es muy popular. ¿Cuándo tendremos buenas vías terciarias? ¿Cuándo habrá justicia pronta? ¿Cuándo la descongestión carcelaria? ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué las citas médicas con especialista se dan en un plazo de seis meses? Y no se hable del dar y no recibir, que lo deberían practicar los congresistas.

Y qué decir de la ausencia y el dolor en los 179 hogares de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados este año. FACEBOOK

TWITTER

Pero volvamos al pesebre, como dijo el burro. Como siempre aquí, en él hay muchas ausencias. Hay miles de ‘niños’ que no están. Lloro y oro por ellos, como Michel Dayana González, en Cali, víctima de un atroz feminicidio. Y por los secuestrados, tema en el que insisto, “Niño tan precioso, dicha del cristiano”. En un hogar donde falte alguien por esa terrible práctica, la natilla es amarga. Produce esperanza que las disidencias digan que dejarán de secuestrar. Pero ¿pueden dejar libres a los que tienen? Esa sería la verdadera voluntad de paz, como dijo un lector en este diario. Y Eln, siga los pasos. ¿O siguen jugando al sí y al no?

Y qué decir de la ausencia y el dolor en los 179 hogares de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados este año. Tanto que la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la seguridad de estas personas, que es cuando se violan los derechos fundamentales una y mil veces y no mejora la cosa. Pero el tablero de la muerte sigue sumando. Antier fue asesinada, en Tame, Arauca, la lideresa Tulia Carrillo Lizarazo.

En este estado de cosas escabrosas, donde todo parece pajita en boca, las novenas deben ser un clamor nacional para que se cumpla el decálogo que ordena la Corte, que no quede en otro aguinaldo: legislar y no cumplir. La priorización de los análisis de riesgo es fundamental, y tomarlo en serio y protegerlos. Así como la implementación de un sistema de comunicación “ágil y expedito –los medios electrónicos– que permita a los ciudadanos avisar de amenazas y riesgos para la vida de estas personas”. Y que haya justicia. Debe tomarse al pie de la letra la decisión de la Corte.

Hay que orar y redoblar esfuerzos. Aquí hay muchas Marías y muchos Josés, perseguidos, desplazados, con sus niños en peligro. Muchos secuestrados, muchos hogares que oran por los que tuvieron que dejar el país. Ven, familiar nuestro, por quien suspiramos. ¡Ven a nuestra casa, ven, no tardes tanto! Ojalá.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)