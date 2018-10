Que no se roben más gente

En este país no hay dicha completa, casi todo es a medias. Todo es agridulce. Gracias a las Fuerzas Armadas y la solidaridad nacional, el niño Cristo José Contreras, de 5 años, hijo del alcalde de El Carmen, Norte de Santander, y quien duró 7 días secuestrado, fue dejado libre el miércoles pasado, cerca de donde lo habían raptado o, como él dijo en su inocencia: “Mami, me robaron”.

Gracias a Dios, lo vimos regresar haciendo la señal de la victoria y sentimos una emoción de ojos húmedos. El niño pasó de algún escondite en la maleza, donde era carne de cañón de los zancudos, a los brazos de sus padres y, después, a los del presidente Iván Duque, quien lo llevó –en compañía de familiares– a la Casa de Nariño, donde los invitó a almorzar y a él le dio regalos.



Era un final feliz, pero resultó agridulce. Mientras se daba la noticia, en la misma zona, en el municipio de Ábrego, sobre el mediodía, otros secuestradores se ‘robaron’ al ganadero Willinton Vergel Ascanio, cuyo padre lleva seis años secuestrado. Siga, querida Fuerza Pública, en la zona y no descanse hasta hallarlos.



Y ese mismo día, el país se dio cuenta de que en el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, otro niño, también de 5 años, Alberto Cardona Sanguino, llevaba 21 días secuestrado y faltaba incluirlo en los plantones y carteles nacionales.



El pequeño es hijo de un campesino que lo cuidaba junto con dos hermanitos más, de 7 y 10 años. Este padre, a quien también se “robaron” con el niño, fue hallado muerto con tiros de ‘desgracia’. Malditos asesinos, ¿qué esconden? Hay que pedirle a un querido general, el mayor Esfuerzo, que se despliegue todo el operativo, todos los cuadrantes, para buscar al niño Beto y al ganadero Willinton, de 42 años. Y a los demás, porque en la oscuridad del monte hay más gente retenida.



¿Por qué secuestran o se roban niños? El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el municipio de Buesaco, Nariño, se llevaron a Paula Nicole Palacios, de 6 años. Nada se sabe hoy de ella. Por esos mismos días, dice la información de este diario, se robaron en Mompox, Bolívar, a Karen Dayana Lambraño, de 8 años, quien salió a la tienda pero jamás volvió. ¿Cuántos secuestrados, niños y adultos, hay aún?



Ese azote inhumano ha bajado. Por allá en el 2000 secuestraban unas 3.400 personas al año. Ya en 2017 hubo 190 casos. Por eso, entre otras razones, los amigos del acuerdo con las Farc, con sus virtudes y defectos, lo defendemos. Y, eso sí, exigimos justicia, reparación y no repetición. Cada vida salvada, cada secuestro evitado –y son muchos– lo valen todo.



Y duele saber que este drama sigue, en especial en la zona del Catatumbo, entre coca, Eln y ‘Pelusos’. Presidente, es otro frente por vencer. Aunque puede sonar a tratar de escupir la luna, ‘Gabino’ y ‘Pablo Beltrán’: no sé cuántos secuestrados tienen sus hombres, tal vez ya también cansados y con las pantaneras oliendo a chulo sin desodorante, pero es hora de parar. Esta sociedad no merece tanto dolor. A ustedes, ya los pulmones, las articulaciones y el país les exigen detener la ‘revolución’. Dejen libres a los secuestrados para pasar esta página tan dolorosa, de tantos años. ¿Ustedes tienen hijos, sobrinos, seres queridos? Mírenlos y piensen si estuvieran a merced de los zancudos y la incertidumbre, o esperando a alguien por años, cansados de llorar. ¿Vale la pena causar tanto daño? ¿Qué se llevan a su tumba? Odio, nada más.



Esto también va para quienes tengan a Beto, Paula Nicole y Karen Dayana. Son niños inocentes, por los que el Presidente y todos tenemos que elevar el cartelito de ‘Libérenlos ya’. No más violencia contra los niños, por favor. Perdón, porque el humor hoy está encadenado.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com