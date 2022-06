¿Qué cambio queremos?

Este humilde le está pegando al perro, como dicen por ahí. Llevo cuatro veces cogiendo la última de las loterías, estoy acertando en los marcadores de fútbol y en la popularidad con la que termina Duque. Solo me falta atinarle al Baloto. También advertí hace 15 días que Rodolfo Hernández era el fenómeno político de esta campaña, y se la pondría color de hormiga a Gustavo Petro. Ahora, según todos los sondeos, el líder del Pacto Histórico la tiene Piedecuesta arriba.



Dije que la gente quiere un cambio, que el pueblo está cansado, que hay hastío por la política tradicional, la politiquería y la polarización, que Rodolfo atrae porque es un candidato independiente políticamente, que no surge de los partidos tradicionales, que tiene una manera distinta de aproximarse a la gente, con un estilo frentero. Y lo principal, la gente está aburrida, asqueada de la corrupción, de la “robadera” como dice el ingeniero santandereano, y quiere en la Presidencia a alguien que prometa parar el desangre del Estado.



Petro también dice atacar la corrupción, pero él pertenece a la clase política, está rodeado de varios que la representan y sus frases no llegan a la gente con tanta fuerza como las de Hernández, como “quitarles la chequera a los corruptos”, pues todos los días hay un escándalo. Ayer se leía en este diario: ‘Cobros irregulares por falta de Soat suman 10 millones al día’. La “robadera”. Aquí los muertos cobran ayudas sociales y los vivos aguantan hambre. Por todo esto, lo que hubo fue un voto protesta.



Así que ojo, pues en el Palacio de Nariño, si gana Hernández, los congresistas acostumbrados a ‘mermelada’ tendrán que conformarse con bocadillo veleño, y en lugar de filete de lomo de res con finas hierbas del pantano podrían servir cabrito petrificado a la brasa. Habría pepitoria, en vez de caviar. Hay discusión de si es pepitoria o pipitoria. Creo que los hombres dicen pepi, y las mujeres, pipi.

Vamos a ver. Según mi bola mágica habrá una votación sin precedentes. Así que estamos en un momento político crucial e histórico, ad portas de un cambio. ¿Qué clase de cambio? Está en manos de los colombianos.



Vienen dos semanas cruciales en las que se necesita una campaña con altura, como decía el ‘Topolino’ Zuluaga, Dios lo tenga en el cielo, con respeto, con propuestas antes que agresiones personales. Hoy, los insultos quitan votos.



Y gane quien gane tiene que cumplir, que convocar y unir, pues aquí hay una sociedad palpitante, cansada, que no aguanta más desaires ni frustraciones. Se necesita un presidente cercano a la gente, que cree empleo, oportunidades, que dé la caña de pescar y no el pescado.



Yo sigo con mi teoría de que el secreto para sacar a Colombia adelante está en recuperar el campo, que está cada vez más solo, como presidente de salida, pues la juventud se fue a las ciudades al rebusque.



Pero el campesino no importa sino el día de elecciones, porque, además, es disciplinado y vota. La muestra del olvido es que este 2 de junio era del Día del Campesino, pero aquí es más ignorado que el día de la disfunción eréctil. Ya los presidentes no hacen alocuciones por TV para agradecerles por el esfuerzo y felicitarlos; ni los alcaldes hacen fiestas, ni rifas ni echan pólvora. Si acaso hay pólvora, pero de los fusiles de los ilegales.



Gane quien gane, se necesita un campo más justo, productivo, rentable y seguro; que ‘haiga’ presencia del Estado, un presidente cercano al agro, que sepa el precio de los huevos, que lleve tecnología y vías. Se necesita un presidente que siembre la paz para que el campesino siembre comida. Si no se recupera el campo, no se recuperará el país. Feliz día, queridos campesinos, jamás tendremos cómo agradecerles ese esfuerzo diario para que haya alimento en nuestra mesa.

