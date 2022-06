Política, mentiras y videos

Al ver los impresionantes desarrollos de esta larga campaña política, y más al ver las revelaciones de esta semana, no sabe uno qué pensar, como dicen muchos entre extrañados, impresionados y casi ‘petrificados’. Hay desorientación nacional y muchas dudas.



Nunca, en mis pocos años, como decía Matusalén a los 720, había visto una campaña tan llena de juego sucio, odio y ataques personales. El tema de esta semana son los videos que relevan las cuestionables estrategias del Pacto Histórico –dicen ellos que fueron chuzados en sus comunicaciones internas–. Pero, eso sí, las estrategias están ahí, son reales, como los personajes.



Lo que está pasando es grave y triste. Grave porque el país que votará el domingo 19 está dividido, polarizado y crispado. Y así seguirá. El nuevo mandatario que llegue a la Casa de Nari, seguramente por no muchos votos de ventaja, pues esto está tête à tête entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, gobernará casi con la mitad del país en contra y con rabia en el corazón. Eso es lo que le deja una contienda electoral llena de traiciones, mentiras, videos, escándalos.



Triste por el país, por esta democracia, por el pueblo –que a pesar de todo cree y vota–, por la política, por algunos políticos, pues están dando una imagen pobre y mezquina. Dejan ver que para conseguir el fin no se paran en pelos para montar estrategias para atacar, desacreditar, descalificar al rival, difundir rumores.



La política, que debe buscar el bien común, el bienestar social, se ha degradado, se ha vuelto una empresa en la que el fin justifica los medios y los miedos, es una política en la que el símbolo puede ser un pez de aguas turbias, que huele feo, el pez tilente. Un candidato chuzado en feas estrategias y otro amenazado a cuchillo, bonita familia. Y unos políticos que no respetan ni la Ley de Dios: no darás falsos testimonios ni mentirás, por ejemplo; no jurarás en vano. Ja. Y se podría agregar: no codiciarás adhesiones ajenas.

Sí. Esta campaña, como casa de pobre, resultó con filtraciones. El común de la gente esperaría, por ejemplo, ver una filtración donde estuvieran los asesores y los candidatos, preocupadísimos, creando mecanismos para bajar el desempleo, para aliviar la pobreza de más de 20 millones de personas, muchas de las cuales a veces pasan con un golpe al día, no de Estado, sino de estómago; para defender a los líderes sociales, pues aquí matan uno día de por medio –de enero a hoy van 83 asesinados–; para hacer de Colombia la despensa de América; para prevenir en salud, para impulsar la ciencia, el deporte; para crear empleo...



El chuzo es un plato nacional. O mundial. Y más hoy con tanta tecnología, cuando a uno le pueden grabar hasta un mal pensamiento. Claro, la privacidad es un derecho constitucional. Violarla es juego sucio y delito. ¿Quién filtró? Pero si yo fuera candidato no me asustaría, porque se trata de no tener nada que esconder, pues un político debe vivir en casa de cristal. Él mismo debe ser transparente, ético, confiable, correcto, bien hablado, ejemplo para la sociedad.



Todo esto es triste, insisto, porque los líderes, como los artistas, como los ídolos, proyectan comportamientos, y en la calle hay miles de seres que los siguen, los respaldan, defienden unas banderas. Y porque en este país la misma clase política ha pagado un alto precio. Recordemos a Jorge Eliécer Gaitán, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo Ossa, a Rodrigo Lara Bonilla, a Álvaro Gómez Hurtado, entre muchos.



Un juego limpio, una política seria y leal que busque siempre el bien común debería ser el mejor homenaje a ellos, a ver si nos podemos unir en busca de que se acaben aquí los grandes problemas por los que lucharon. Más que nunca, el futuro del país está en nuestras manos.

