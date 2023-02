Petro y pasiflora

En un lugar de la marcha, de cuyo nombre no quiero acordarme, iban, el martes, colombianos convocados por el presidente Gustavo Petro, que defendían sus reformas, así supieran más de un amanecer en Marte que de las reformas, en especial de la de la salud, que aún es con Fusa. Y con Silvania y con Melgar y con todo el país. Confusa, confieso.



Y en un lugar de la marcha, el miércoles caminaban miles y miles que se oponen a las reformas. Digo que “cuyo nombre no quiero acordarme” porque todos, petristas y opositores, eran y son colombianos que caminaban por las vías de la polarización, que suele llevar a un sitio conocido como ‘El Despeñadero’.

Más cuando esa polarización es azuzada desde el populismo, que viene de pueblo, populus. Pero cuidado, que adornado con demagogia se vuele ‘popolismo’. Se hace camino al marchar, pero bajo ánimos polarizados se puede caminar hacia viejos escenarios de violencia política que han costado muchas vidas, de los cuales inclusive nacieron las guerrillas. Dividir más al pueblo y sembrar odios de clases es peligroso. Me parece mejor sembrar comida entre todos, o sembrar semillas de paz.

Por eso, porque nos recordaba los caminos que tomó Venezuela, de marcha y contramarcha, de pueblo contra pueblo, mi movimiento, el Polvo Democrático, no salió a la calle, a pesar de que ellos, ellas, elles, emes, enes y eñes, pedían a calzón quitao expresar en la plaza pública que no estamos de acuerdo con la reforma de la salud como fue presentada, porque pinta con destruir sobre lo construido.

No marchamos, pero en nombre de todos los polvistas, desde el balcón, no de Palacio sino del corazón, con mi primera dama, los niños y yo, pedimos al presidente Petro mesura en sus alocuciones, que serene los ánimos, que no olvide que gobierna no para 10 millones, sino para todos los colombianos; que escuche las voces sensatas y técnicas que lo rodean, que mire a esa gran mayoría que le pide no arrasar con un sistema de salud que funciona.

Señor Presidente, señores congresistas, sobre sus hombros está la responsabilidad más grande en muchos años en este país. Nada menos que la salud y la vida de los colombianos. Sea la del humilde desconocido, sea la de la clase media o la del de blanca pluma y resorte al espaldar, o sea, la de sus propias familias.

Piensen, Presidente y congresistas, despojados de ideologías políticas, que este sistema de hoy ha avanzado mucho, que cubre al 98 por ciento de la población, que tiene garantizada la atención y los procedimientos. Tiene fallas, claro, pero es el mejor que hemos tenido y lo respalda la mayoría. Una enfermedad catastrófica, por ejemplo, es atendida.

¿Podrían tener paz total en su conciencia si un día por su culpa, por su grandísima culpa, muchas vidas se pierden por falta de atención oportuna en un sistema de salud público que se sabe ya ha sido fatal? ¿No es mejor revisar y fortalecer el actual que gastar billones, una reforma tributaria, en implementar uno incierto? La vida es corta; polvo eres, decimos en mi partido, donde le apuntamos a ser más humanos que políticos y a pensar en el otro. Y en la otra, como el infiel.

Piensen en defender los recursos de la salud, que manejados o dirigidos por alcaldías locales, a donde llegan muchos por su vitamina B, de billete, o C, de coima, pueden terminar matando de inanición al sistema. No queremos ver largas filas aquí en la tierra como en el cielo.

Presidente Petro, tómese una agüita de manzanilla, no, perdón, de pasiflora, y si quiere hacer historia, siéntense tranquilo con los técnicos, con las EPS, con los privados, con los Gavirias, escuche y revise la reforma. Conciliar hace grande al estadista. Si este es el Gobierno del cambio, usted mismo puede cambiar.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

