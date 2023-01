Petro y la primera línea

En este país gozamos de buen humor, aunque suframos malos ratos. De estos sí que hay. Pero el chispazo ayuda a pasar tragos amargos. El otro día, un joven –Juan se llamaba y no lo apodaban charrasqueado– le dijo algo al oído a una bonita muchacha, ante lo cual ella respondió, apartándolo suavemente, “Ummm, pero usted propone más que Petro”.



La verdad, el mandatario ha sido muy propositivo, un presidente que pone a pensar al país, así sea a pensar en qué es lo que quiere el Presidente. Es bueno que los mandatarios actúen, que tomen iniciativas, pero a veces él, tal vez por su afán de cambio, se apresura a soltar propuestas a las que les faltan uno o varios hervores.

Esta semana habló, por ejemplo, de que la ciudadanía –imagina uno que pensó en “mis seguidores”, como decía Diomedes Díaz– saliera a la calle a defender las reformas. El problema es que la gente por ahora no conoce el contenido de las reformas. Sería una marcha en silencio, de pancarta en blanco. Y entonces muchos calificaron su propuesta como más combustible para la polarización, al estilo Maduro, en algo que está verde. Por ello, con respeto, le digo al Presidente lo que dijo Sancho, a veces es “mejor no meneallo”.

Hay propuestas que han hecho ruido, digamos en el tema de la paz, que hay que apoyar, bien hecha, con anuncios concretos, con protocolos serios. Hay que cruzar los dedos para que Petro acierte, pues es por el bien de este país, y exigirles muestras de voluntad real a los violentos, que siguen orondos traficando con coca, desplazando, extorsionando, matando. En el 2022 fueron asesinados en Colombia más de 1.300 líderes sociales. La paz es urgente.

Hay debates y que sí, que no, que exploraciones no quiero yo. Pero el debate más sonado estos días fue el de la primera línea, tema en el que el Presidente ha estado muy interesado, cueste lo que cueste. Y cuesta mucho. Me refiero a la primera línea del metro de Bogotá.

Este proyecto, del que se habla hace unos 80 años, necesita un riego de agua bendita. Alguien dijo una vez que primero pasaba el cometa C/2022 E3 (ZTF), que se deja ver desde la Tierra cada 50.000 años, que tener metro en Bogotá. Pues el cometa está pasando, mientras, como vamos, la inauguración del metro se puede demorar unos ocho años más de lo pactado.

Ahora que hay contrato firmado con un consorcio chino, que las obras están adelantadas en un 18 por ciento, el Presidente insiste en que sea subterráneo, al menos en unos tramos. La alcaldesa Claudia López, como Nairo, al que quieren coger de chivo expiatorio, dice “no me trama-dol”.

Aquí hay problemas paradójicos, pues el subterráneo es elevado en costos. El metro firmado costó 16 billones. Una de las propuestas, subterránea de la calle 72 a la 100, costaría 12 billones más. La otra, también modo soterrado, de la Primero de Mayo a la 72, costaría unos 15 billones más. ¿Está el palo pa’ cucharas?

¿Será muy ingenuo decir que no dejen que los egos y los cálculos políticos se suban al metro? ¿Que se piense en los costos de hoy y en la Bogotá del futuro? ¿No hay serios riesgos de que la nación termine pagando medio metro en demandas? ¿Que aquí hay debajo de la tierra, aparte de millones de cables, alcantarillas, ríos y cementerios indígenas? Y si resulta petróleo, cuando Petro no quiere más exploraciones. Si hay billete, ¿no sería mejor fortalecer y defender TransMilenio? El metro se demora.

Por favor, siéntense, Alcaldesa, Presidente, juristas, contratistas, y pasen a la historia por una decisión serena y realista, despojada de intereses personales y políticos, solo pensando en esta querida ciudad que nos acogió a todos y en las generaciones del mañana. Bogotá es de todos. Y, como dice la sabiduría popular: “si ha de ser para problemas, dejen así”. Mejor no meneallo.

