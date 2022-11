Pasó la reforma tributaria. La más alta en la historia de este pobre país pobre: 20 billones de pesos, después de los recortes. Se habló primero de 50 billones; después, de ticinco, y quedó en 20. Con esta devaluación, recuerda uno esa vieja frase: “La plata ya no es nada”, pero con 20 millones de millones sí podría uno comer mojarra en Cartagena al lado de una sardina. Gran triunfo de Petro y sus bancadas. Y, claro, del ministro José Antonio Ocampo. Hubo alborozo y aplausos en el Congreso.



A mí me da cierto miedo cuando aplauden en el Congreso por cosas de plata, pero como este es un país que vive entre la esperanza y el miedo, hay que tener fe en que, como dijo el ministro Ocampo, esa platica vaya a temas de paz, educación, vivienda, acueductos, salud. Porque una vez un corrupto de cuello blanco y uñas negras decía ¡salud!, ¡salud!, con los dineros de la salud. Que no se desvíe ni un peso.

La fe mueve montañas, y mueve políticos, porque al final las iglesias por ahora se van salvado de impuestos del 20 %, pues el Gobierno piensa darle valor agregado a la frase “te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio”. Y también, gracias a Dios, se salvaron los pensionados, a los que querían dejar sin piyamas, pantuflas y pan. Porque el pan estuvo en la puerta de horno, con levadura del 10 % para 2023, pero se salvó. Aunque ahora toca pan y agua, pues se encareció el delicioso placer de batir el cacao, ya que el chocolate sí entró en la gran olleta de los impuestos.

“A lo hecho, pecho”, decía una madre soltera. Habemus reforma. Habrá un gran sacrificio de todos: los empresarios, en especial los minero-energéticos, ponen más; las hidroeléctricas sufrieron un corrientazo, como el ciudadano, porque los que más ganan más pagan. Y, en general, todos contribuimos de alguna manera. Hay impuestos saludables, que encarecerán algunos alimentos.

Petro está platudo. Tiene recursos para impulsar la paz y la reforma rural. No le gusta la fiesta brava, pero debe tomar el toro por los cuernos porque tiene una responsabilidad “más grande que el cerro ’e Maco”, como canta el genial Adolfo Pacheco, en La hamaca grande. Ay, hombe, Presidente, la primera misión es cuidar la platica, porque ya sabemos que donde hay grandes sumas públicas no faltan las ratas que quieran pasan un rato. El balón queda en la cancha del Presidente, que puede cumplir el programa de gobierno. Suerte es que le deseo, papá, como dicen en Antioquia.

Es mucho dinero, pero hay harto que hacer y “ojalá le alcance”, como se dice ahora cuando sale uno a hacer mercado. Por lo pronto, es urgente que trate de apagarle el ascensor al dólar, que es una pandemia, como el covid-19 o como la inflación, y es tema de desayunos, corrientazos y comidas. Con temor, en Colombia la gente se despierta no a ver cómo está el día, o cómo amaneció la familia, sino cómo amaneció el dólar, que pasó la barrera psicológica de los 5.000 pesos. Y ya todos nos volvimos expertos en flujos de capital, reflujos de angustia, tasa de cambio, inflación, estanflación, balanza de pagos, tipo de cambio, deuda externa y en la tienda.

Del dólar se habla en todas partes. Hasta en las plazas de mercado, donde todo está al alza, “porque el dólar está por las nubes, sumercé”. Gallina ya no come ni el gallo, ala. El peso es rey de burlas. Cómo será que un insulto más ofensivo que el madrazo es decirle alguien que no vale un peso. Claro, es la moneda más devaluado del mundo. Y hay mucha incertidumbre.

El Presidente debería tranquilizar los mercados. Muy tieso y muy majo, corbata a la moda, debería dirigirse al país y explicar en qué se gastará los 20 billones, y decir de frente que seguimos explorando y explotando. Que la transición no tiene mensaje de urgencia, que los inversionistas pueden confiar en Colombia. Hoy, la confianza tiene mucho peso.

